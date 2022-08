El Athletic de Valverde celebra la primera en San Mamés

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Athletic Club se impuso (1-0) al Valencia este domingo en San Mamés en la segunda jornada de LaLiga Santander, gracias a un gol de Álex Berenguer al borde del descanso, el primer triunfo de los vascos tras un empate la pasada semana.

Los 'Leones', por tercera etapa bajo las órdenes de Ernesto Valverde, encontraron el gol que se les resistió ante el Mallorca gracias a un Berenguer que no dudó en pegarle desde lejos hasta la red en el minuto 43. La jugada fue un regalo en la salida del balón de un Valencia que pagó caro ese error.

Mamardashivilli no acertó en atajar esa, pero sí mantuvo la buena línea de su debut ante el propio Berenguer de inicio. La lesión de Hugo Duro temprana tampoco sacó de una buena actitud a los visitantes y Samu Castillejo tuvo el gol. Los de Gattuso fueron intensos, con un once joven que no se amedrentó en la Catedral, y respondieron a lo que exigía el cuadro local.

El gol mandó cabizbajo al equipo 'che' a los vestuarios y en su regreso, el Valencia había perdido intensidad. La entrada de Lato y Nico conectó de nuevo a los de Gattuso, aunque Valverde también reaccionó con los cambios. Nico Williams llegó a celebrar un gol, anulado por fuera de juego, y, al otro lado, el técnico italiano volvió a contagiar su energía desde la banda.

El Valencia buscó la última y la tuvo muy clara en Marcos André ante Unai Simón. Después de su triunfo ante el Girona, el equipo 'che' encuentra una realidad más complicada en Bilbao, a la espera de refuerzos sobre todo tras la marcha de Guedes. El Athletic de Valverde celebra su primera victoria, rugiendo en San Mamés.