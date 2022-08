La ONU condena el ataque terrorista en Somalia y reitera su apoyo hacia la paz en el país

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, ha condenado "enérgicamente" el ataque terrorista y ha mostrado sus condolencias a las familias de las víctimas. Haq ha deseado que los heridos, que según los informes preliminares son unas 40 personas, tengan "una pronta recuperación".

Asimismo, Naciones Unidas ha reiterado su "solidaridad" con el Gobierno y el pueblo de Somalia en su lucha contra el terrorismo y su marcha hacia la paz.

El Gobierno todavía no se ha pronunciado sobre el número exacto de fallecidos. El último balance policial no se da por cerrado, debido a que el sábado no se habían concluido las operaciones policiales.

Por su parte, el grupo terrorista, Al Shabaab, cifra en 40 muertos y 70 heridos tras el asalto al hotel de la capital, según ha podido saber el periódico 'Somali Guardian'. EL portavoz militar, Abdiasis Abu Musab, habría añadido que los combatientes --tras rechazar más de una quincena de ataques de las Fuerzas Armadas-- siguen vivos.

Además, el portavoz ha afirmado que el presidente de Somalia es un "hombre estúpido" por haber "declarado la guerra" a Al Shaabab sin estar preparado.

Las autoridades, además, han informado de la entrada en acción de las fuerzas de élite Haramacad, entrenados en Turquía, para poner fin a unos enfrentamientos que duran ya más de 24 horas.

Entre los heridos figurarían varios funcionarios de la Policía y la Inteligencia somalí que se encontraban en el interior del hotel.

Los terroristas se han atrincherado durante toda la noche en las instalaciones, a las que accedieron a tiros y tras perpetrar varias explosiones en las inmediaciones del céntrico Hotel Hayat, frecuentado por autoridades somalíes.

El asalto no tiene precedentes en los últimos meses y sería el primero de esta magnitud que lanza Al Shabaab en la capital desde que el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, tomó posesión del cargo a principios de junio.

La delegación de la UE en Somalia ha condenado en Twitter este "cobarde ataque" y ha expresado el apoyo a las autoridades y los ciudadanos "en su búsqueda de la paz y la estabilidad".