Rusia califica las acusaciones de EEUU sobre el envenenamiento de Navalni de infundadas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Llamamos la atención sobre otra ronda de acusaciones del Departamento de Estado relacionadas con el presunto uso de armas químicas por parte de los servicios especiales rusos contra Navalni", ha anunciado la Embajada en su cuenta de Telegram.

"Las declaraciones sobre el envenenamiento del 'blogger' son absolutamente infundadas. El caso penal en su contra no tiene motivaciones políticas. Está cumpliendo su condena sobre la base de una decisión judicial dictada de conformidad con la legislación rusa", continúa el mensaje de la representante rusa en territorio estadounidense.

Asimismo, la oficina diplomática ha calificado de falsas las declaraciones del ministerio de Exteriores estadounidense que hacían referencia a una posible posesión de armas químicas en manos rusas.

"Washington es muy consciente de que en 2017 nuestro país eliminó por completo el arsenal nacional de agentes de guerra química", ha reiterado, subrayando que este hecho ha sido confirmado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

En este sentido, Moscú ha recordado que EEUU no ha seguido esta línea de actuación respecto a las armas químicas. "A su vez, Estados Unidos es el único país que aún no se ha deshecho de su arsenal químico. Instamos a Washington a que deje de evadir sus obligaciones legales internacionales y también a que no interfiera en los asuntos internos de Rusia", ha remachado la oficina diplomática.