Simeone: "Se olía que el que se equivocaba, perdía"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Fue un partido muy táctico. No hubo situaciones de riesgo hasta la jugada de Correa con Cunha y de vuelta el mal despeje de Molina que termina con gol de ellos. Partido muy apretado, pudimos empatarlo, pudo llegar antes con el 0-2", dijo en rueda de prensa.

"Estos partidos con el Villarreal, el que comete un error lo puede perder, le favorece el escenario que se presenta y ellos lo aprovecharon muy bien", añadió el técnico local, después de la derrota en el Metropolitano.

El preparador argentino apuntó a la mejora en el segundo tiempo, cuando entendieron cómo presionar. "Cuando tenían ellos la pelota, compartimos un poco el mantener la ansiedad. No pudimos aprovechar la posesión que tuvimos nosotros. Con centros pudimos lastimar, en alguna de Morata, pero el partido fue claro, un poco aburrido, bastante táctico, y con la situación clara de que se olía que el que se equivocaba, perdía", afirmó.

El 'Cholo' se refirió a un gol de Carrasco que no subió porque no entró del todo el balón. "Confiamos en la tecnología que tiene la Liga. Era el 1-1, que era muy importante, imagino que Carrasco quiso asegurar el arco, Rulli reaccionó muy bien, y entendieron que no había entrado la pelota. Pudimos haberlo empatado en ese momento", dijo.

"No logramos presionar como lo hicimos en el segundo tiempo. Ellos aprovecharon esa incertidumbre. En el segundo tiempo nos ordenamos un poco mejor, los cambios entraron muy bien. Hay cosas buenas y cosas que mejorar. Tenemos una plantilla muy completa, ojalá que mantengamos lo que tenemos y si sale uno sea porque venga otro. Tenemos que lograr jugar en equipo", terminó.