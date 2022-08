Toni Bou acerca su 31º Mundial con una victoria en Bélgica

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Bou, con un total de 27 puntos, ha sido segundo en el primer paso por las zonas y ha remontado en la segunda vuelta gracias a un excelente pilotaje en la parte final de la prueba de localidad belga de Comblain-au-Pont.

Tras su quinta victoria en TrialGP este año, Bou sigue liderando el campeonato, ahora con 26 puntos de ventaja sobre Jaime Busto (Vertigo). El Mundial se desplazará a Cahors, Francia, la próxima semana. "Ha sido una carrera muy apretada, en la que no podían cometerse muchos errores. En la primera vuelta hemos fallado en las zonas 3 y 11, donde hemos perdido muchos puntos", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ya en la segunda vuelta, hemos salido muy concentrados, intentando no tener errores para poder recuperar, aunque hemos cometido un gran fallo en la zona 2, cuando iba a buscar el cero. He tomado un riesgo que podría haberme ahorrado, ya que hemos arriesgado mucho y ahí se ha complicado aún más la carrera", añadió.

"Afortunadamente, a partir de ahí hemos corrido muy bien, hemos seguido concentrados en nuestro objetivo y al final hemos logrado una nueva victoria. Estamos muy contentos. Además, me he sentido cómodo sobre la moto y he podido defenderme de los rivales, a pesar de que no soy un piloto especialista en terrenos como los de hoy. Respecto al campeonato, es una victoria importantísima. Es genial sumar puntos aquí y seguir sacando puntos de ventaja a nuestros rivales por el título", terminó.