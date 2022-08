Atletismo.-Mariano García: "Ganar un oro es uno de esos sentimientos que no sabes cuándo vas a volver a tener"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Ganar el oro fue uno de esos sentimientos que no sientes y que no sabes cuándo vas a volver a sentir y yo lo hice por primera vez en Munich. No han pasado apenas 24 horas y todavía tengo que asimilarlo y todavía queda temporada para acabar, entonces vamos a seguir entrenando y cuando terminemos ya lo asimilaré", declaró García a su llegada este lunes a Madrid.

El murciano se mostró "muy contento" por lo logrado, aunque asegura que no se dio cuenta de que iba a ganar hasta el final. "Lo sentí cuando crucé la meta porque hasta los últimos metros vi al británico pegado a mí, que dije 'todavía me gana en los últimos metros' y no quería eso, porque ya que había estado todo el rato delante quería ganar la carrera", afirmó.

Sobre la final, a pesar del intento de remontada, García tenía un plan para controlar a Jake Wightman. "Me guardé un poco al final, pero yo sabía que me iba a aparecer en un momento u otro porque es un tío de 1.500 y es muy fuerte, pero al final pude vencerle y eso es una satisfacción para lo que queda de temporada", aseguró.

Además, mostró en sus redes sociales que había intercambiado su dorsal con el británico como muestra de respeto. "Antes de empezar la carrera se lo dije, porque lo conozco y es campeón mundial de 1.500 y quería un recuerdo de él y me dijo 'Venga vale, antes de la carrera nos lo cambiamos' y lo cambié con él allí mientras nos cambiábamos. Fue un bonito detalle y ahora yo voy a tener un bonito recuerdo de él y él de mí", explicó.

Mariano García, que comenzó la carrera haciendo un gesto "característico" suyo con sus manos imitando a una moto, confesó que "muchas veces" no piensa en la táctica "en carrera". "Y esto me ha hecho ganar este Campeonato de Europa", remarcó.

Ahora, el medionfondista viajará a Murcia para completar su temporada tras las celebraciones. "Con lo que he hecho aquí me esperará un recibimiento seguramente y no es para menos porque un oro es lo más maravilloso del mundo. Ahora mismo a seguir entrenando mañana allí en mi pueblo y acabaremos la temporada en unos 10 ó 12 días en algún mítin", concluyó.