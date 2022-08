Casemiro: "El Real Madrid seguirá ganando porque es la identidad de este club"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Este club seguirá ganando porque es la identidad de este club, de esta ciudad. Un día seguro que volveré aquí para devolver el cariño que todos me tenéis aquí y seguir ayudando a este club. Seguro que todo lo que he aprendido aquí me va a servir para tener una gran trayectoria en un gran club como es el Manchester United", aseguró el brasileño en su acto oficial de despedida.

Casemiro, que ha ganado 18 trofeos con el Real Madrid, se marcha como uno de los más laureados de la historia del club. "He ganado muchos títulos y creo que el más grande que he tenido es cuando salgo todos los días para venir a entrenar. Al final los 90 minutos son un reflejo del trabajo que hacemos en Valdebebas", explicó.

El brasileño agradeció por su estancia en el equipo blanco a la Junta Directiva, entrenadores, de los que ha "aprendido mucho aquí", y a sus compañeros "porque al fútbol se juega con 25". "No puedo dejar de hablar de dos, Luka Modric y Toni Kroos, que hemos ganado juntos muchas cosas y con ellos he disfrutado mucho del fútbol", profundizó.

"Estaba en Sao Paulo y me llama el Real Madrid y tenía toda ilusión de jugar en este club, y cuando salí de allí sabía que iba a jugar en el primer equipo, pero que primero tenía que jugar en el Castilla", recordó Casemiro.

Para el centrocampista, este cambio supuso "una ilusión muy grande" y puso en valor el haber pasado por las categorías inferiores del club. "He aprendido los valores de este club, la cantera, que para mí es lo más bonito. Nosotros estamos aquí todos los días, pero el futuro es la cantera de este club", remarcó.

"Gracias al club, que me formó como persona y como jugador, a la afición, que hemos vivido juntos noches mágicas", declaró Casemiro, que también personalizó su agradecimiento en la figura de Florentino Pérez. "Gracias a ti, presidente, este club seguirá teniendo un futuro y un presente brillante y seguirá ganando", añadió.

Carlos Enrique Casemiro, visiblemente emocionado al comenzar su discurso de despedida, recordó que cuando llegó junto a su mujer a Madrid no conocía a "nadie". "Íbamos a un país nuevo, a un club en el que mucha gente no nos conocía a nosotros y aquí hemos construido nuestra vida, nuestra familia", subrayó.