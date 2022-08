Fútbol.- Casemiro: "Tras la final de París tenía la sensación de que mi ciclo había terminado"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El jugador brasileño Carlos Casemiro se despidió este lunes del Real Madrid, equipo en el que consideraba desde la final de la Liga de Campeones que su ciclo había "terminado" y que "seguirá ganando porque es la identidad de este club", al que ha dado las gracias por haberle formado "como persona y como jugador".

"Cuando tomas una decisión tan importante en tu vida siempre es difícil, pero cuando terminó la final de la Champions hablé con mi representante y le dije que tenía la sensación de que mi ciclo aquí había terminado", expresó Casemiro en rueda de prensa tras su acto de despedida.

El internacional admitió que "después de las vacaciones" continuaba con "la misma" sensación y que tenía claro que ya había completado "la misión y la historia" en el conjunto madridista. "Tenía claro que había terminado mi ciclo aquí", insistió.

Ahora, busca "nuevos retos y probar una liga y una cultura diferentes". "Lo que he ganado aquí no va a cambiar, pero allí en Manchester no he ganado nada y voy a ayudar como hice aquí, voy con toda la ilusión del mundo", subrayó.

"Este es un cambio importante para nosotros, pero mi familia me apoyó en mi decisión. Para mí seguro que fue muy difícil decírselo al presidente, que sé el cariño que me tiene, pero la honestidad es uno de mis grandes valores y debía ser honesto con él", añadió Casemiro.

El brasileño deja el 14 veces campeón de Europa con "una sensación de muchísima felicidad y del deber cumplido" que se había marcado cuando salió en enero de 2013 de Sao Paulo (Brasil) y se dijo que iba "a darlo todo por este club". "He intentado darlo todo y cuando llegaba a casa dormía tranquilo", comentó.

Además, descartó que su marcha sea por tema económico. "La mínima gente que piensa eso no me conoce y se equivoca. Si fuese por dinero me habría ido hace cuatro o cinco años, el club siempre se ha portado muy bien conmigo", zanjó. "El 'MVP' de la Supercopa enseña lo que soy y lo que demuestro por este club, pero el cambio de ciclo ya había hablado", agregó.

"La Premier me encanta y quería jugar allí. A veces uno está estresado con la temporada y luego descansas y te quedas tranquilo, pero yo seguía pensando y quería ser la persona más honesta conmigo mismo", prosiguió el mediocentro.

"LA GRANDEZA" DEL UNITED Y SU DESEO DE REENCONTRARSE CON CRISTIANO

Este reconoció que le fue "igual de difícil que al presidente" el comunicarle a Toni Kroos y Luka Modric que se iba. "Toni me envió un mensaje a las 4 am del viernes diciéndome si era verdad que me iba", relató a modo de anécdota. "Los dos son mis amigos y es fácil jugar con ellos, hemos vivido noches maravillosas", remarcó, aclarando también que ha sido "muy leal" a todos sus compañeros.

En este sentido, calificó como "muy bonito" que Carlo Ancelotti calificase al centro del campo que formaba junto al alemán y el croata como 'El Triángulo de las Bermudas' y no escondió que se queda "con esas noches mágicas" de la última Liga de Campeones.

Sobre quién ocupará su puesto, advirtió que el Real Madrid "siempre ficha a los mejores". "Fede (Valverde) puede hacer este trabajo, creo que es jugador del Real Madrid para los próximos 12 años, Camavinga nos mostró el año pasado que puede ser un 'jugadorazo' y Tchouameni es titular con Francia", detalló.

Ahora, cree que se marcha "al club más grande de Inglaterra" y uno de los pocos que puede medirse "en grandeza" con el madridista, aunque no pasa por sus mejores momentos. "Mi madre me enseñó que no hay montaña que no puedas subir. Este es un año importante para mí y quizá pueda tener ese plus. Parezco un niño con 18 años, con ese nerviosismo que el jugador necesita", puntualizó.

"No vamos a jugar la Champions, pero quiero transmitir mis valores y todo lo que me enseñó el Real Madrid de mentalidad ganadora y de trabajo. Quiero aprender allí de una liga increíble y creo que con 30 años estoy en el mejor momento de mi carrera de mentalidad y salud y sigo disfrutando", prosiguió el ganador de cinco Ligas de Campeones.

En Manchester espera reencontrarse con Cristiano Ronaldo. "No he hablado con él, pero tengo mucha ilusión de jugar con él y ojalá que se quede porque es de los mejores de todos los tiempos", recalcó el brasileño.

"ESTE CLUB SEGUIRÁ GANANDO PORQUE ES SU IDENTIDAD"

Antes de comparecer ante los medios, Casemiro vivió un emotivo acto institucional de despedida donde se le vio visiblemente emocionado y en el que subrayó que el Real Madrid "seguirá ganando porque es la identidad de este club, de esta ciudad".

"Un día seguro que volveré aquí para devolver el cariño que todos me tenéis aquí y seguir ayudando a este club. Seguro que todo lo que he aprendido aquí me va a servir para tener una gran trayectoria en un gran club como es el Manchester United", aseguró.

Casemiro, que ha ganado 18 trofeos con el Real Madrid, se marcha como uno de los más laureados de la historia del club. "He ganado muchos títulos y creo que el más grande que he tenido es cuando salgo todos los días para venir a entrenar. Al final los 90 minutos son un reflejo del trabajo que hacemos en Valdebebas", explicó.

El brasileño agradeció por su estancia en el equipo blanco a la Junta Directiva, entrenadores, de los que ha "aprendido mucho aquí", y a sus compañeros "porque al fútbol se juega con 25", aunque se refirió a Luka Modric y Toni Kroos, con los que ha ganado "muchas cosas" y con los que ha "disfrutado mucho del fútbol".

"Estaba en Sao Paulo y me llama el Real Madrid y tenía toda ilusión de jugar en este club, y cuando salí de allí sabía que iba a jugar en el primer equipo, pero que primero tenía que jugar en el Castilla", recordó Casemiro.

Para el centrocampista, este cambio supuso "una ilusión muy grande" y puso en valor el haber pasado por las categorías inferiores del club. "He aprendido los valores de este club, la cantera, que para mí es lo más bonito. Nosotros estamos aquí todos los días, pero el futuro es la cantera de este club", remarcó.

"Gracias al club, que me formó como persona y como jugador, a la afición, que hemos vivido juntos noches mágicas", declaró Casemiro, que también personalizó su agradecimiento en la figura de Florentino Pérez. "Gracias a ti, presidente, este club seguirá teniendo un futuro y un presente brillante y seguirá ganando", añadió.

Casemiro recordó que cuando llegó junto a su mujer a Madrid no conocía a "nadie". "Íbamos a un país nuevo, a un club en el que mucha gente no nos conocía a nosotros y aquí hemos construido nuestra vida, nuestra familia", declaró.