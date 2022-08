Xavi Hernández: "Hemos tenido que ser valientes para ganar el primer partido"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El cambio de sistema era porque hoy jugábamos con dos puntas, nos sobraba un defensa. Era un riesgo, pero era un sistema para tener la pelota. En la segunda parte hemos tenido más paciencia", dijo en rueda de prensa después del 1-4 a la Real Sociedad.

El técnico culé apuntó que terminaron jugando con un once muy ofensivo porque el empate no les valía. "El empate no nos valía. Hemos jugado con dos extremos puros y un delantero de interior. Eran cuatro delanteros prácticamente. Hemos tenido que ser valientes para ganar el primer partido de la temporada", afirmó.

Además, Xavi se refirió a los pocos minutos que está teniendo un Ansu Fati que irrumpió este domingo con media hora decisiva. "Un poco las dos cosas (méritos y físico), las sensaciones en el entrenamiento. Es por méritos. Tenemos muchas opciones, mucha variedad. Tiene que ser caro jugar en el Barça, hay competencia entre ellos", apuntó.

Por otro lado, el técnico del Barça se refirió a la situación con los jugadores que no terminan de resolver su futuro fuera del equipo y la dificultad para inscribir a Kounde o traer más jugadores. "Molestar no, pero es la situación que tenemos. Cada uno mira por su futuro, por tener una solución lo antes posible", dijo.

"Me molesta no tener a Kounde, está entrenado muy bien y hoy hubiera jugado, pero no que no puedan salir. El mercado no acaba hasta el 1 de septiembre. Es la situación que tenemos", terminó.