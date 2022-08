ABC prepara el spin-off de The Good Doctor, The Good Lawyer ABC (ABC/Europa Press)

MADRID, 23 (CulturaOcio)

The Good Doctor ha sido un éxito a nivel global y este año estrenará su sexta temporada. ABC ha aprovechado el tirón de la producción y ha anunciado un spin-off titulado The Good Lawyer.

Según Deadline, The Good Lawyer contará con protagonistas femeninas. El piloto será presentado en la temporada 6 The Good Doctor, ya que en el episodio 6x13 aparecerán las protagonistas del spin-off, llamadas Joni y Janet. Por el momento no se sabe quién dará vida a los personajes.

Escrita por David Shore y Liz Friedman, The Good Lawyer se centrará en Joni, una mujer de veintitantos años que lucha contra el trastorno obsesivo compulsivo, pero que es una abogada brillante y llega a ser la abogada defensora del doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore), quien tiene problemas legales.

"Relativamente nueva en su bufete de abogados, Joni, que es divertida y un poco ansiosa, es parte del equipo de defensa legal de Shaun. Los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo de Joni afectan gravemente a su vida personal y profesional. Al vivir con trastorno obsesivo compulsivo, Joni nunca ha querido que la traten de manera diferente y, a menudo, se avergüenza de sus síntomas. Es una gran abogada que usa su atención al detalle, su pensamiento compulsivo y sus habilidades analíticas como un superpoder, pero se vio obligada a amenazar con demandar al bufete cuando intentaron despedirla por sus comportamientos peculiares", añade Deadline sobre el personaje.

Por su parte, Janet es una abogada de gran prestigio y socia de la firma. Como veterana experimentada, Janet ha representado al doctor Glassman (Richard Schiff) en varios asuntos legales, por lo que Glassman recurre a ella para que represente a su protegido, Shaun.

The Good Doctor sigue a Shaun Murphy, un cirujano residente que padece autismo. Además de Freddie Highmore, el reparto cuenta con Nicholas Gonzalez, Richard Schiff, Beau Garrett, Hill Harper, Antonia Thomas, Graham Verchere y Dylan Kingwell, entre otros intérpretes. En España la serie se puede ver en Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+. The Good Doctor está basada en una producción coreana, mientras que The Good Lawyer será una ficción original.