Aubrey Plaza ficha por Megalopolis, lo nuevo de Francis Ford Coppola

Aubrey Plaza en Emily the Criminal VERTICAL ENTERTAINMENT (VERTICAL ENTERTAINMENT/Europa Press)

MADRID, 23 (CulturaOcio)

Francis Ford Coppola suma otro nombre al elenco de Megalopolis, su ambiciosa la nueva película que va a escribir, dirigir, producir y financiar de forma independiente. Aubrey Plaza se une a Adam Driver y Nathalie Emmanuel como parte del reparto principal de la cinta.

Según Deadline, la actriz estadounidense formará así parte del nuevo proyecto de Coppola, que ha financiado el propio director y que contará con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares. Junto con los mencionados Adam Driver y Nathalie Emmanuel, el filme también contará en su elenco con Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne y, ahora también, Aubrey Plaza.

Plaza viene de protagonizar Emily the Criminal, película que se estrenó a principios de este año en Sundance, y también está previsto que forme parte del reparto principal de la nueva temporada de The White Lotus, una de las series estrella de HBO. La actriz de 38 años saltó a la fama por sus papeles en proyectos como Parks and Recreation o Legión.

"El destino de Roma preocupa a un mundo moderno incapaz de resolver sus propios problemas sociales en esta historia épica de ambición política, genio y amor conflictivo", reza la descripción de la trama de Megalopolis realizada por el propio Coppola para Deadline.

"Hay una cierta forma en que todos piensan que debería ser una película, y vas contracorriente si tienes otra idea. La gente puede ser muy reticente, pero a veces esa otra idea representa lo que vendrá en el futuro. Eso es digno de ser considerado", declaró Coppola a THR sobre su decisión de autofinanciar el proyecto, que comenzará su producción en otoño.

"En algún momento, mucho después de que yo me haya ido, todo lo que quiero es que se hable de Megalopolis. ¿Es la sociedad en la que vivimos la única disponible para nosotros? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Con educación, salud mental?", añadió el director.