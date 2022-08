El PP insta al Gobierno a negociar con las CCAA las medidas de ahorro energético y no a imponerlas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"En la parte energética del decreto no podemos compartir las medidas porque son una imposición, no se nos trasladaron las medidas ni se ha escuchado a las comunidades autónomas y, sobre todo, se imponen una serie de medidas al sector privado, sin contraprestación de ningún tipo, sin ayuda, y no creemos que sea el mejor momento", ha señalado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Bravo ha subrayado que, tal y como están las cosas, con la luz subiendo un 35% en el día de hoy, "no hace falta" que el Gobierno le diga a los empresarios y a los autónomos cómo tienen que ahorrar, pues, "por desgracia" ya lo están haciendo.

Así, el PP considera que "todo el esfuerzo" para rebajar el consumo energético debería cargarse sobre las administraciones públicas y reducir a recomendaciones las acciones en el sector privado, "pero sin imposiciones y sin esas sanciones tan altas".

Bravo ha insistido en que las medidas de ahorro energético deben pactarse con las comunidades autónomas pues, en algunos casos, pueden estar invadiendo competencias.

En este sentido, ha afirmado que el PP ha dado libertad a las regiones donde gobierna para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de ahorro energético si consideran que sus competencias se ven invadidas por esta norma.

En todo caso, el vicesecretario de Economía del PP cree que el Gobierno se apoyará en sus socios para sacar adelante este decreto en la sesión plenaria del jueves en el Congreso.