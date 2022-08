¿Cómo se encarecieron créditos en México por incremento de tasa de interés?

El pasado 11 de agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estableció un aumento de 75 puntos base en su tasa de interés; con lo que este indicador subió de 7.75 a 8.5%, lo cual es un récord histórico.

Esa medida fue el segundo aumento consecutivo de 75 puntos base que se aplicó para tratar de contener la inflación, que llegó a 8.15% al cierre de julio de este año.

Una de las consecuencias de esto es que los créditos se volvieron más caros, sobre todo los nuevos serán los mas golpeados por esta medida económica, afirmó la especialista en finanzas, Sandra Huerta.

Destacó que todos los créditos pueden subir su tasa de interés, pero las tarjetas de crédito serán las más afectadas, ya que manejan una tasa variable que se ajusta a las condiciones actuales del mercado.

Los créditos nuevos de nómina, personales, automotriz y empresariales que se contrataron a partir de 12 de agosto de 2022 también subieron.

Sin embargo, los créditos actuales, contratados y firmados antes del ajuste a la tasa del Banxico, no tienen cambios ni aumentos en la tasa de interés.

En cuanto a los préstamos hipotecarios se espera que no suban, esto se debe a que manejan tasas de interés de largo plazo, aunque en caso de que esto ocurra, será un repunte menor.

Las políticas comerciales y de competencia de cada banco son las que definen el incremento en la tasa de intereses de cada crédito.

Aunque también es posible que algún banco no decida subir sus tasas, para mantener a sus clientes y competir o atraer a nuevos clientes.

También se aconseja que el uso de la tarjeta de crédito no es ideal para pagar la despensa, a menos que el consumidor esté consiente que a su fecha de corte debe hacer el pago total, además de procurar hacer pagos para no generar intereses y no solo el mínimo, por lo que se debe analizar si se tiene capacidad de pago para que la deuda no se convierta en un saldo impagable.

En el caso de los créditos automotrices, los contratos que se firmaron antes de la medida del Banco de México, por lo que es importante tener a mano los documentos para cerciorarse de las condiciones de pago y no se cobren más intereses, lo cual queda establecido si se trata de un préstamo a tasa fija o variable.

