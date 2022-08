Tenis.-Alexander Zverev: "No quería correr el riesgo de jugar el US Open"

BERLÍN (ALEMANIA), 23 (dpa/EP)

El tenista alemán Alexander Zverev explicó que su ausencia en el US Open, el último 'Grand Slam' de la temporada, se debe a no querer "correr el riesgo" que supondría jugar en Nueva York, según informó el deportista este martes en redes sociales.

"Quería comunicarles rápidamente que mi proceso de recuperación va extremadamente bien. "Estoy muy feliz donde estoy ahora", expresó el número dos del mundo a sus seguidores en un video publicado en su perfil de Instagram.

Sin embargo, Zverev, "desafortunadamente", no participará en el US Open argumentando paciencia y seguridad. "No iré a Nueva York este año. Fue una decisión muy difícil, pero no quiero correr el riesgo ahora", explicó sobre su lesión, después de que tuviera que pasar por el quirófano tras dañarse el tobillo durante la semifinal de Roland Garros ante el español Rafa Nadal.

Después de que la organización del torneo, que comenzará el próximo 29 de agosto, Zverev planea regresar en la fase de grupos de la Copa Davis en su ciudad natal, Hamburgo, del 13 al 18 de septiembre.

"Desafortunadamente, tengo una o dos semanas más para estar al cien por cien listo", zanjó el alemán sobre su estado físico actual.