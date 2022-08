(Crónica) Barça y City firman un empate (3-3) en una noche repleta de goles y solidaridad para combatir la ELA

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona firmó un empate (3-3) con el Manchester City este miércoles en un partido benéfico con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra la ELA, una iniciativa liderada por el exportero y técnico Juan Carlos Unzué, que actuó de anfitrión de lujo en una noche donde ambos equipos mostraron su lado más solidario y competitivo.

El duelo amistoso llenó las gradas de un Camp Nou pletórico -con 91.962 asistentes- y entregado a la causa de Unzué, que hace poco más de dos años fue diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cuidado.

El FC Barcelona saltó al césped con su novedosa tercera equipación. Una elástica blanca con la cruz azulgrana en el pecho -en honor a la Cruz de Sant Jordi- que vistió desde el inicio un Gerard Piqué desaparecido en combate desde el estreno liguero. Del mismo modo que el flamante fichaje Jules Koundé, que pudo presentarse ante su afición a la espera de poder inscribirse en la competición.

Junto a la inédita pareja de centrales, Sergi Roberto y Jordi Alba completaron la zaga defensiva y rápidamente conectaron con Aubameyang, quien gozó de la primera ocasión del partido. Junto al gabonés, Ferran Torres y Raphinha le acompañaron por las bandas delante de Sergio Busquets, Frenkie de Jong y un Kessié activo que alertó a los 'citizens' con un remate al palo.

Sin Haaland en el once titular, pero con un Bernardo Silva ovacionado por la afición azulgrana por los rumores que le acercan a la Ciudad Condal, el equipo de Pep Guardiola sucumbió al dominio inicial de los locales. El de Santpedor, recibido como el hijo pródigo del barcelonismo, alineó desde el inicio al carrilero Sergio Gómez, otro ex azulgrana que fichó recientemente por el equipo de Manchester.

El juego de salón del Barça no se tradujo inicialmente en goles y el City fue el primero en adelantarse tras un error clamoroso del guardameta Iñaki Peña, en un centro al corazón del área, que permitió a Julián Álvarez rematar a placer. Sin embargo, los de Xavi no se amedrentaron y Aubameyang no faltó a su cita con el gol para empatar el encuentro (1-1), gracias a un remate de volea que batió por bajo a Ortega Moreno a la media hora de juego.

El empate ralentizó el juego azulgrana y los de Xavi sufrieron, aunque también tuvo sus ocasiones en el final de la primera mitad. En la reanudación, Iñaki Peña se redimió de su desacierto con una doble intervención y evitó el segundo tanto del City, precisamente ante el goleador argentino de los visitantes.

Ante la incapacidad del Barça de controlar el esférico, el City respondió con más posesión y creció, mientras los locales perdían protagonismo. Por ello, Xavi agitó el banquillo y dio entrada a Eric García, Balde, Gavi y Memphis en busca de revitalizar el juego 'culé'. La gran actuación de los revulsivos en la presión sorprendió a De Bruyne y De Jong aprovechó el rechace de Memphis para adelantar a los suyos en el 66'.

Cuatro minutos después, los ingleses certificaron su combinación ofensiva para poner en tablas (2-2) el amistoso con la finalización del canterano Cole Palmer, tras un buen centro de Cancelo. Una igualdad en el marcador que Guardiola trató de romper con la entrada de la estrella noruega Haaland, también aclamado por los espectadores.

El idilio con el gol también favoreció a Memphis, que del mismo modo que Aubameyang, anotó en la que podría ser su última gran noche como jugador del FC Barcelona. Así, el atacante mandó a la red un disparo cruzado en el 79', que coronó el centro de oro de Sergi Roberto.

Pero la emoción y espectáculo se sirvió hasta el final. Christensen sufrió un choque de cabezas con Mbete, quien salió inmovilizado con la ayuda de los servicios médicos. En los minutos finales del añadido, el colegiado pitó la pena máxima tras un contacto entre el danés y Haaland. Mahrez lo certificó desde los once metros para igualar la contienda (2-2) y poner el broche final a una noche mágica por la lucha contra la ELA.

UN GRAN PARTIDO POR UNA GRAN CAUSA

El fútbol actuó de excusa en una noche benéfica centrada en la solidaridad. Desde la canción 'Ara, un himno que simboliza esta lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, a bufandas conmemorativas donde se destinará el cien por cien de los beneficios obtenidos a la Fundación Luzón.

En la previa del amistoso, Unzué dio un discurso al Barça en los vestuarios y más tarde saltó al centro del campo con el equipo ELA, junto a otras personas que sufren la enfermedad y que acompañaron al navarro, que agradeció a ambos equipos su "compromiso" y "sensibilidad" con la causa.

"Los integrantes del equipo de la ELA os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. No hay tiempo que perder", aclamó Unzué antes de hacer el saque de honor del encuentro. Además, el segundo entrenador del Barça en la etapa de Luis Enrique pidió que "se desbloquee y se tramite ya" la ley de la ELA.