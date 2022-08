El primer ministro de Israel asegura que el acuerdo nuclear con Irán financiará el terror en la región

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Israel no está en contra de ningún acuerdo. Estamos en contra de este acuerdo porque es malo. Porque no puede aceptarse tal como está escrito en este momento", ha dicho el primer ministro israelí, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha explicado que el acuerdo se utilizará para financiar a la Guardia Revolucionaria, así como "más ataques a las bases estadounidenses en Oriente Próximo". "Se utilizará para fortalecer a Hezbolá, Hamás y la Yihad Islámica", ha agregado.

De esta forma, Lapid ha asegurado que hay "un diálogo abierto" con la Administración Biden sobre estos desacuerdos de cara a la firma de un posible acuerdo nuclear. "Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro aliado más cercano", ha zanjado el primer ministro israelí.

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, también señaló el martes su oposición al acuerdo nuclear emergente con Irán después de que Teherán abandonara algunas de sus principales condiciones, según un alto funcionario estadounidense, tal y como ha recogido el diario 'Haaretz'.

El asesor de seguridad nacional israelí, Eyal Hulata, visitó la Casa Blanca el martes, donde se reunió con su homólogo estadounidense, Jake Sullivan, para plantear las preocupaciones de Israel sobre este último borrador que marcará la hoja de ruta para la reactivación del acuerdo, tal y como ha recogido este miércoles Politico.

"Sullivan subrayó el firme compromiso del presidente (de Estados Unidos, Joe) Biden de preservar y fortalecer la capacidad de Israel para disuadir a sus enemigos y defenderse por sí mismo contra cualquier amenaza o combinación de amenazas, incluso de Irán y los representantes respaldados por Irán", ha indicado la Casa Blanca en un comunicado.

Ante el aumento de las tensiones, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, hizo el martes un llamamiento a Estados Unidos en su perfil oficial de Twitter para que Washington se abstenga de firmar un acuerdo con Irán "en el último minuto".

"Este acuerdo enviará aproximadamente un cuarto de billón de dólares al bolsillo de la administración terrorista iraní y a sus representantes regionales", ha advertido, en la misma línea que se ha expresado este miércoles Lapid.

Por su parte, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, ha indicado este miércoles que, desde Teherán, aceptan una ampliación de las inspecciones del organismo de seguridad nuclear "para garantizar la confiabilidad", aunque han instado al levantamiento de sanciones a cambio.

"La República Islámica de Irán desde el principio ha realizado sus propias operaciones en el campo nuclear sobre la base de las normas y reglamentos del OIEA, y no se lleva a cabo ninguna operación sin seguir los procedimientos", ha explicado, según ha recogido la agencia de noticias ISNA.

La propuesta de Bruselas es el enésimo intento por alcanzar un nuevo acuerdo, después de que pacto nuclear acabara por colapsar tras la decisión unilateral del expresidente Donald Trump de sacar a Washington de la mesa de negociación en 2018.

Las partes interesadas han estado observando de cerca la siguiente maniobra de Estados Unidos, después de que la Unión Europea anunciara que había recibido hace una semana una respuesta "razonable" de Irán a su propuesta.

Las potencias mundiales han pasado casi 18 meses tratando de negociar un acuerdo que restablecería límites estrictos a la actividad nuclear de Irán a cambio de que Estados Unidos relaje algunas de sus sanciones sobre la economía de la república persa, entre ellas la impuesta a sus exportaciones de petróleo.