Fútbol/Conference Unai Emery: "El 4-2 de la ida nos hace estar alerta ante el Hadjuk"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Queremos darle continuidad a la ida, donde nos encontramos un rival que juega muy bien y que te exige, y en esa exigencia hicimos un buen primer partido, pero dejamos ciertas cosas que no queremos que sucedan allí porque si son capaces de encontrar juego, estar cerca de nuestra portería y tienen acierto, entonces en la eliminatoria queda mucho por decidir", expresó Emery este miércoles en la rueda de prensa previa.

El técnico vasco recordó que su rival jugará "con su público" e "ilusionado por tener la posibilidad de pasar a la fase de grupos". "Respetándoles, queremos mejorar ciertas cosas que en casa se nos escaparon y hacer un partido con la idea desde el minuto 1 de salir muy concentrados para que lo podamos controlar y desactivar cualquier situación que nos genere dificultades. Queremos hacer 90 minutos completos", subrayó.

Para el irundarra, el 4-2 de la semana pasada "fue la realidad del partido". "Eso nos hacer estar alerta y jugar desde el minuto 1 con esas necesidades de concentración, exigencia y respeto para que las cualidades del Hadjuk aparezcan menos y tratar de exponer nuestro mejor juego colectivo e individual", señaló.

Emery no olvida que su rival es "un equipo con historia, con mucho talento de jugadores croatas". "Ya lo comprobamos y ahora estarán con su afición, que le gusta el fútbol y que anima, y en un estadio precioso. Esperamos un ambiente en el que sepamos emocionalmente gestionar nuestro partido para jugar con nuestra personalidad", aseguró el entrenador del Villarreal.

Sobre qué once alineará en Split, apuntó que tratan de "generar confianza en las actuaciones colectivas e individuales", pero también el "ser exigentes en la demanda" para poder darle a cada jugador "su espacio desde la confianza, la exigencia y el protagonismo. Trataremos de encontrar rendimiento para el partido atendiendo a esas tres premisas", remarcó.

El Villarreal viajará con 24 jugadores, entre ellos Etienne Capoue, que no entrenó "por precaución" por unas molestias que "no le impiden jugar", y todavía sin Arnaut Danjuma, que sigue aquejado de unas molestias que le impiden entrenar "con normalidad" y para las que están buscando "soluciones". "Está cerca de volver, pero a expensas de localizar esos dolores", aclaró.

CREE QUE NO HABRÁ SALIDAS

"Es un jugador muy importante cuando está bien. La temporada pasada, el 50 por ciento de los partidos los jugó a un nivel muy alto y fue decisivo en muchos partidos, su no presencia nos altera", recalcó del delantero neerlandés.

Preguntado por el final del mercado, Emery admitió que tiene "déficit" en el lateral izquierdo, donde están "valorando varios nombres", y en la delantera, donde no quiso hablar personalmente del uruguayo Edinson Cavani. "No se ha tomado una decisión de ejecutar cualquier situación, pero no está descartada", zanjó.

En este sentido, consideró que el "club debe estar despierto", pero que ahora "no" ve que exista "una posibilidad cercana" sobre la salida de jugadores como Juan Foyth, que podría ser objeto de interés del FC Barcelona para reforzar su lateral derecho.

"Los jugadores susceptibles de poder salir están contentos. A todo el mundo le gusta escuchar su nombre para equipos de este prestigio, pero creo que según pasan los días se van a quedar y que ellos lo asumen. Si saliese alguien habría que reponer la baja, lo tenemos claro y el club tiene la advertencia y el trabajo hecho", aseveró el entrenador vasco.