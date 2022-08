Ludovico Einaudi llega a España de gira: "Encuentro un poco ofensivo que se diga que hago música para anuncios"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Cuando es la primera cosa que se dice acerca de mí, sí me molesta. Tengo una larga carrera en la que he trabajado para álbumes y conciertos. También anuncios o películas, pero no me considero un compositor específico para ello", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico italiano.

Einaudi alcanzó el reconocimiento internacional tras su participación en la banda sonora de 'Intocable' y ha cedido su música para anuncios como, en el caso de España, para el sorteo de Lotería de Navidad.

"También he compuesto para la banda sonora de una serie de tres episodios pero...¡eso fue hace 20 años! Creo que es parte de la carrera de un compositor, también suena la música de Ennio Morricone en otros anuncios y nunca le han puesto esa etiqueta: lo encuentro un poco ofensivo, porque no es lo que hago", ha indicado Einaudi.

Einaudi ofrecerá un total de seis conciertos en Mérida, Sevilla, Córdoba y Madrid (tres días seguido con sold-out) entre el 24 y el 30 de septiembre. El músico reconoce que España es "una de las mejores audiencias europeas" que siempre suele "poner como ejemplo".

"Es un público tan cálido y con unos escenarios tan fantásticos para tocar, con esa comida, la gente...no es que quiera ofender a otros países europeos, pero es que cuando vengo aquí soy muy feliz", ha bromeado el compositor.

Precisamente, preguntado por artistas como Rosalía, Einaudi ha reconocido no conocer mucho no sólo del repertorio de la artista catalana, sino de géneros como el 'trap' o el 'reguetón'. "No escucho esta música, aunque también hay ejemplos en Italia. Se puede decir que no soy fan", ha señalado.

El pianista ha insistido en que son canciones que "se escuchan porque están en todas partes y te llegan aunque no quieras, pero no se puede decir" que el músico haya hecho "una escucha activa". "De todas formas, por ello no quiero juzgar y se trata solo de una opinión: quizás un día debería animarme", ha apuntado con humor.

VELÁZQUEZ Y THOMAS MANN

Einaudi no cree que sea una cuestión de nuevas generaciones el hecho de escuchar cada vez menos música clásica. "En el arte tienes que buscar aquello con lo que conectes. Uno no tiene que leer todos los libros: igual Thomas Mann no está hecho para ti y te interesa más García Lorca o Italo Calvino", ha asegurado.

"Igual cuando tú vas a un museo y ves a Velázquez, es muy bonito pero quizás no es la pintura que quieres ver ese día. A mí me ha pasado ir a un concierto donde están tocando Schubert y me aburro a los cinco minutos, pero quizás en 10 años ese mismo concierto me va a fascinar. Todo el mundo tiene que encontrar su música y, quizás, con la música clásica es más difícil esa conexión porque se compuso hace muchos años", ha aseverado.

El músico italiano afirma que su método de creación está asociado a la "espontaneidad" y así ha trabajado con su último disco, 'Underwater'. "Llevaba hace años con esta idea pero cuando empecé con el álbum no pensé que estaba escribiendo un trabajo de solo piano después de 20 años, porque si lo hiciera, quizás me habría quedado en blanco", ha reconocido.

Precisamente, ese estar solo en el escenario con un piano es otra de las motivaciones para Einaudi. "Al principio puede asustar, pero lo veo casi como un experimento: ser capaz de atraer la atención de muchas personas con una sola cosa, en plena época de la 'multitarea'", ha concluido.