Marc Soler rompe sequía española en las grandes vueltas

BILBAO, España (AP) — Con la meta a la vista, Marc Soler volteó hacia atrás y se percató que nadie le iba a dar alcance.

Se llevó la mano a su casco, asombrado. Podía ponerse a celebrar, por él y por su país.

Soler se escapó en el último ascenso para llevarse el miércoles la quinta etapa de la Vuelta a España, el primer triunfo de un español en una de las grandes vueltas en dos años. Ningún ciclista español había ganado desde que Ion Izagirre se impuso en la sexta etapa de la Vuelta de 2020.

“No me lo esperaba. Al final he podido rematar, y estoy muy feliz", dijo Soler, del UAE Team Emirates. “Siempre se habla mucho. Hay muchos españoles en muchos equipos, pero muchas veces toca trabajar. No es tan fácil, pero también podemos ganar”.

La previa victoria de Soler en una etapa de la Vuelta había sido en la segunda etapa de la edición de 2020.

El francés Rudy Molard entró dentro de un grupo de corredores que cruzó la meta cuatro segundos detrás de Soler y se apoderó de la casaca roja de líder general. Desplazó al tricampeón vigente Primoz Roglic, quien había ganado la etapa del martes.

“Les dije a mis compañeros que era posible conseguir la roja hoy", dijo Molard del equipo Groupama-FDJ. "Es una gran sensación”.

“Estaba nervioso hasta el final", añadió. "Esto significa mucho para mí. El año pasado abandoné la carrera tras una grave caída. No sabía si sería capaz de volver a mi mejor nivel. Sin embargo, un año después estoy liderando una gran vuelta. Lo pasé mal en invierno, no pude hacer deporte durante muchas semanas. Siempre hay que creer”.

Molard lidera la clasificación general con una diferencia de dos segundos sobre el británico Fred Wright (Bahrein Victorious). El alemán Nikias Arndt (Team DSM) quedó más de un minutos como tercero.

Roglic, en busca de convertirse en el primer corredor que gana la Vuelta cuatro veces seguidas, retrocedió al quinto lugar, rezagado a más de cuatro minutos del puntero. Su equipo Jumbo-Visma tuvo a varios de sus integrantes como líderes de la general en cada una de las primeras cuatro etapas.

El ecuatoriano Richard Carapz (Ineos Grenadiers) bajó del séptimo al décimo lugar, a 4 minutos y 42 segundos del líder.

La sexta etapa se disputará el jueves. Cubrirá una distancia de 181,2 kilómetros, con un puerto de segunda categoría y dos de primera Saldrá de Bilbao y culminará con el ascenso al Pico Jano en San Miguel de Aguayo.

La Vuelta de tres semanas terminará en Madrid.