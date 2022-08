Portaltic.-The Last of Us Parte I muestra la inmersión que ofrecen las características de PS5

Trailer del 'remake' de The Last of Us Parte I PLAYSTATION (PLAYSTATION/Europa Press)

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

Esta nueva versión de The Last of Us Parte I se ha creado desde cero del videojuego lanzado en 2013, y maximiza la inmersión de los jugadores gracias a las posibilidades que ofrece la consola de nueva generación, como se ve en el trailer de lanzamiento que ha publicado PlayStation.

Así, sacará partido de las características de PlayStation 5, como los gatillos hápticos, la vibración háptica o el audio 3D. Además, dispone de dos opciones gráficas: el modo resolución, que funciona a 4K nativo y 30 FPS, o el modo rendimiento, con 4K dinámicos y 60 FPS.

The Last of Us Parte I llegará a PS5 el próximo 2 de septiembre. El título basa su historia en una civilización devastada en la que infectados y supervivientes campan sin control. Joel, el protagonista, es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años. Pero lo que comienza siendo una simple tarea pronto se transforma en un brutal y emotivo viaje.