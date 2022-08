VÍDEO:Plácido Domingo niega acusaciones que lo vinculan presuntamente a red de trata de personas:"No tengo nada que ver"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El tenor español, Plácido Domingo, se ha defendido de las acusaciones que le vinculan presuntamente con una secta acusada de trata de personas que operaba desde Buenos Aires (Argentina). "Desde luego que no tengo nada que ver con eso", ha asegurado en declaraciones a la TV Azteca de México, recogidas por Europa Press.

Estas palabras llegan días después de que el periódico 'La Nación' publicara tres audios que aluden a un artista llamado 'Plácido' que solicita servicios sexuales a la organización investigada por la Justicia argentina, que finalizó con 50 allanamientos y 19 detenciones, además de embargar 37 propiedades, 13 coches y el congelamiento de bienes de los imputados en este caso.

Según Domingo, "todo está comprobado, que no hay nada" y ha detallado que se trataba de "un grupo de amigos" que consideraba "músicos". "Lo que siento mucho es que era un grupo que yo... de amigos, que consideraba músicos. Estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar y, desgraciadamente, no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", ha explicado.

En la misma línea, TV Azteca pregunta al tenor si se ha sentido traicionado, a lo que Plácido Domingo expresa su "tristeza" porque se siente "usado". "Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así", ha sentenciado.

Estos hechos han salido a la luz más de dos años después de las acusaciones que realizaron varias mujeres contra el tenor español por acoso sexual, unos hechos por los que Domingo se disculpó en su día, pidiendo perdón por "el dolor" causado y aceptando "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas.

Estas acusaciones precipitaron en los meses siguientes cancelaciones de algunas de sus actuaciones por todo el mundo, como las de la Ópera de San Francisco y la de Dallas, y provocó además que el tenor dimitiera como director general de La Ópera de Los Ángeles.

CANCELACIÓN DEL CONCIERTO EN CHILE

Coincidiendo con esta polémica, el artista tenía previsto ofrecer un concierto en Santiago de Chile el 16 de octubre pero, este mismo miércoles, la promotora ha anunciado la cancelación del evento por "dificultades en la logística de la gira", como señala en un comunicado.

Además, agrega que el concierto "fue pospuesto hace cuatro semanas" y que su cancelación se debe a "razones completamente distintas y ajenas al artistas".

"Estamos realizando los esfuerzos necesarios para buscar una nueva fecha, que más adelante será informada en caso de lograr encajar con la gira del tenor", precisa la promotora.

