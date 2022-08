Fórmula Mike Krack: "Aston Martin es la mejor oportunidad para Fernando Alonso de conseguir lo que quiere"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Fernando ve el potencial del equipo, las nuevas instalaciones que estamos construyendo, el personal que estamos contratando, la inversión que estamos haciendo y los pasos adelante que está dando la marca. Aston Martin F1 es la mejor oportunidad que tiene para conseguir lo que quiere", comentó en una entrevista para la web de Aston Martin.

El luxemburgués asegura que "Fernando es una máquina de correr" y que está "completamente centrado en las carreras", algo que su nuevo equipo le ha ofrecido a la hora de ficharlo. "Está convencido de su rendimiento y de competir al máximo nivel y ve a Aston Martin como el equipo que le va a permitir hacerlo", añadió.

Krack relató también cómo se fraguó el fichaje del asturiano, una operación que se cerró rápido. "El miércoles por la tarde tras el GP de Hungría, cuando Sebastian (Vettel) nos confirmó su intención de retirarse, contactamos formalmente con Fernando Alonso y, un par de días después, el trato ya estaba cerrado", advirtió.

Aston Martin le había propuesto una renovación al piloto alemán, pero la sorpresa de su retirada les obligó a encontrar una solución. "Estábamos centrados en Sebastian y le presionamos para saber su respuesta antes del verano, porque cuanto más se alarguen las negociaciones, más problemas aparecen", apuntó.

Sin embargo, al contrario de lo que mucha gente piensa, el bicampeón del mundo no será claramente el primer piloto del equipo. "Fernando y Lance (Stroll) tendrán el mismo estatus, Fernando no nos ha pedido nada por el estilo", comentó.

"Se ha hablado mucho en los medios que le hemos ofrecido cosas como ser número uno o un gran salario, pero os puedo asegurar que Fernando no hace esto ni por el estatus ni por el dinero. Lo que le ha convencido es la oportunidad de ser parte de un equipo que está creciendo y en el que puede tener un impacto real", zanjó.

El que será jefe de equipo de Fernando Alonso reconoce que "obviamente la oferta tiene que ser proporcional con un piloto del calibre y la experiencia de Fernando", pero que "la velocidad con la que se llegó a un acuerdo dice mucho de que cosas como el salario o las cláusulas no eran las principales motivaciones para Fernando". "Como el dijo antes del parón, cuando dos partes quieren acordar algo, solo lleva diez minutos", agregó.

"NO CREO QUE VAYA A SER FÁCIL DIRIGIR A FERNANDO ALONSO"

Mike Krack cree que va a ser muy importante la relación entre Alonso y el equipo a la hora de desarrollar el coche si ambas partes quieren realmente crecer y pelear por las carreras. "Tenemos que estar preparados para anticipar lo que nos va a pedir: las ideas que vaya a tener o lo que espere del coche, qué pasos cree que debe dar el equipo primero o qué ha hecho él en otros equipos que piense que deberíamos estar haciendo", declaró.

Así es como cree que, cuando tengan las respuestas a esas preguntas, el bicampeón del mundo "sabrá" que están "en el 'top'" y que lo están "dando todo". "Que es lo que él espera de sí mismo y de todos los que le rodean", remarcó.

Para Krack, "lo más importante es ser transparente y honesto", cualidades que tiene Fernando Alonso. "Pero también es importante recordar que los pilotos como él solo consiguen lo que han conseguido porque se siguen haciendo preguntas, presionando y queriendo cada vez más. Estaría decepcionado si Fernando no se comportase así", señaló.

"¿Si creo que será fácil dirigir a Fernando Alonso? No, creo que no será fácil. Él nos va a desafiar constantemente para presionarnos para llegar más lejos, esa es la naturaleza de un verdadero campeón, pero también es lo que le asegura poder sacar el máximo rendimiento al coche. Si queremos ser un equipo top, tenemos que aprender a gestionar eso, Fernando es exactamente lo que necesitamos", destacó.

Aston Martin se incorporó a la F1 hace dos temporadas y está inmerso en un proceso de crecimiento que han estimado realizar en cinco campañas, lo cual contrasta con el fichaje de un piloto de 41 años, algo que para Krack "no es un problema" y "no cambia nada" porque "debe juzgarse por su rendimiento en la pista y está claro que sigue tan bien como siempre".

El luxemburgués considera que, incluso, la relación "se podría ampliar" si consiguen que "la competitividad del coche progrese" como quieren. "Hemos rendido por debajo de nuestras posibilidades tanto el año pasado como este, y lo que queremos es tener un coche que esté delante", admitió.

El 'Team Principal' incluso bromeó sobre la edad del piloto asturiano. "Yo acabo de cumplir 50 años y la gente me dice que son los nuevos 40, si eso es cierto, Fernando solo tiene 31", afirmó.

"MUCHA GENTE INFRAVALORA LO BUENO QUE ES LANCE STROLL"

El jefe de Aston Martin habló también sobre la relación que Alonso tendrá con su nuevo compañero, Lance Stroll, a que la gente "infravalora lo bueno que es solo porque su padre es dueño del equipo y le ha subido al coche".

"Tú no lo haces tan bien como un cuatro veces campeón del mundo por casualidad y no ganas tantos títulos en categorías junior por accidente. Es importante recordar que Lance nunca ha tenido un coche ganador, así que no ha podido demostrar de lo que es capaz. Nosotros queremos dárselo, tanto a él como a Fernando", detalló.

Krack recuerda que cuando Vettel llegó al equipo, "la gente decía que Lance no tendría ninguna opción" y que "dicen lo mismo ahora que viene Fernando", pero "es posible que dé más de una sorpresa". En este sentido, no ve al canadiense "asustado de competir contra Fernando en el mismo coche". "Se conocen de hace muchos años, han corrido el uno contra el otro y Fernando sabe la calidad que tiene Lance, el respeto es real", sentenció.