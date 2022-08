Guardiola: "A Bernardo Silva le gusta mucho Barcelona"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Bernardo es nuestro jugador, lo queremos tener con nosotros porque es importantísimo y queremos que esté. No quiero a nadie descontento que no quiera estar. No quiero que se vaya, es un jugador superlativo en todo, primero como persona, la persona más carismática y buena, de los mejores que he tenido como compañero. A mayor competición grande, mejor juega", dijo Guardiola.

El técnico del City y el del Barça compartieron rueda de prensa junto al exportero Juan Carlos Unzué, después del 3-3 que firmaron ambos equipos en un duelo con fines benéficos para combatir la ELA. "Nosotros lo queremos, pero si llega una oferta, que me consta que en dos años no ha llegado nada, no se moverá. Pero si llega una oferta no sé que pasará", añadió sobre el portugués.

"Si se va ahora sería un problema grande porque tendríamos que salir al mercado. Dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona, también es verdad. Es un jugador superlativo en todo", terminó sobre el tema, con ese guiño a la opción de que recale en la Ciudad Condal en la semana que queda de mercado de fichajes.

Mientras, Xavi fue preguntado también por Silva. "A quién no le gusta Bernardo SIlva, De Bruyen, Haaland. No hay novedades en este sentido. Es un jugador muy importante para Pep y el City. Marca diferencias", apuntó el técnico de Barça.

El cuadro culé, muy reforzado este verano en busca de volver a ganar títulos, aún sigue su búsqueda y el fichaje de Silva empieza a darse por sentado. "Me encanta este tipo de jugador talentoso, lo entiendo todo. Este tipo de futbolista hay muy poquitos. Depende del City", añadió Xavi.