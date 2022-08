Lothar Matthäus: "Fue inolvidable jugar con Maradona y aquella noche de cervezas en Sevilla"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La leyenda del fútbol alemán fue uno de los protagonistas de la presentación de la camiseta que portó el astro argentino en la final que les enfrentó en el Mundial de México 86 que él mismo donó a Legends, una empresa que colecciona objetos de fútbol y que colabora con LaLiga, para que se exponga en el museo que abrirá en Madrid.

Junto a Matthäus, estuvieron presentes el embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, el presidente de Legends, Marcelo Ordás, y, como conductor, el periodista Victor Hugo Morales. Participó también, a través de vídeo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un acto que tuvo lugar en la Embajada de Argentina en España, en Madrid.

Lothar Matthäus fue el jugador con quien Maradona intercambió su camiseta en el descanso de la final del Mundial 86, una reliquia que ahora ha donado al museo de Legends en Madrid. "Como amigos siempre solíamos intercambiar camisetas, y en ese partido no tuve mucho tiempo en el descanso, solo cambiamos las camisetas y ya hablamos después", explicó.

"Aquel día ganó Argentina de una forma muy merecida, no sólo por Diego sino porque todo el equipo fue muy fuerte. Después no hubo tiempo para hablar mucho porque él estaba celebrando y yo estaba con mi equipo. En la final de Italia 90, intercambiamos la camiseta después del partido, y esa camiseta la tenemos en el museo del fútbol de Alemania", señaló el alemán, que se proclamó campeón del mundo ese día.

Ahora, la histórica camiseta que el '10' lució en uno de los días más importantes de su carrera, podrá visitarse en Madrid gracias a la insistencia del presidente de Legends, Marcelo Ordás. "Han hecho falta varias llamadas con Marcelo y al final he terminado convencido para que esta camiseta termine la colección. En el museo va a tener un lugar perfecto", relató.

El alemán reconoció que, a pesar de conocer el valor de la pieza, no la quiso vender, sino que ha preferido donarla "no sólo a Marcelo, sino al pueblo argentino" porque "no todo se puede comprar con dinero" y un acto así "no se paga". "Diego Maradona no sólo ha sido una leyenda muy grande del fútbol, compartimos muchos años juntos, jugué mucho contra Maradona y al final creció una amistad entre nosotros", añadió.

"Hubo un partido inolvidable, en el 88 en Sevilla, la despedida de Platini y ahí jugamos juntos. Incluso marqué un gol gracias a un pase de Maradona y después tuvimos una noche inolvidable de cervezas en Sevilla", declaró el germano.

El exfutbolista, recordó también lo importante que era en su país el hombre contra el que se enfrentaron dos veces en la final de la Copa del Mundo. "En Alemania, Diego también está reconocido como una gran leyenda, por eso estoy muy agradecido por estar aquí", indicó.

"Siempre ha sido un honor jugar contra él, porque no solo como jugador, sino como ser humano, ha sido una persona muy importante. Estoy triste de que esté yo aquí solo, pero obviamente él va a estar para siempre presente, no solo en nuestros corazones sino también en el museo", concluyó.

MARCELO ORDÁS: "EL PROCESO FUE FRUSTRANTE, PERO DESPUÉS EMOCIONANTE"

El presidente de Legends, Marcelo Ordás, le reconoció al que fuera capitán de la selección alemana su "generosidad" y el ser "un hombre que ama el fútbol" por haber permitido que la camiseta con la que Maradona se convirtió en campeón del Mundo pueda volver a Argentina, previo paso por la exposición de Madrid.

Marcelo Ordás recordó cómo fue el proceso para terminar consiguiendo una de las piezas más valiosas del museo. "Al principio fue frustrante, pero después emocionante. Fue la típica respuesta alemana 'gracias, no estoy interesado, hablamos otro día'. Después vio lo que sucedió en Londres y destacó lo que era ser el argentino que luchó por el patrimonio nacional en Inglaterra", relató.

En Londres, Legends se quedó a escasos segundos de hacerse en una subasta con la camiseta que el estelar futbolista argentino lució en los cuartos de final contra Inglaterra en ese mismo Mundial, cuando nació 'la mano de Dios'.

"Después nos encontramos en Berlín, y cuando nos dio el ok definitivo me pareció que era muy importante la posibilidad de compartirlo con todos, pero además me encontré con una persona cálida, generosa y superdivertida y que además pocos jugadores a los que yo conocí aman tanto el fútbol como el señor Lothar Matthäus", explicó Ordás.

El argentino definió esta camiseta como "la reliquia más importante de la historia del deporte más hermoso", y afirmó que el trabajo de Legends es "preservar el testimonio que usaron los héroes de la mayor pasión" que han "creado los seres humanos", por lo que valoró muy positivamente que Matthäus "de una manera muy poco común en este mundo materialista y desde su generosidad" haya colaborado con el proyecto.

Por su parte, el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo, destacó la importancia de esta camiseta por "lo que supone Maradona para el fútbol mundial y lo que ha significado para el fútbol y para Argentina".

"Viví la frustración de Marcelo en Londres en primera mano, nos quedamos a segundos de conseguir esa reliquia, pero poco después estamos aquí. A nosotros, LaLiga, justo hace un año, en el mes de agosto, nos hablaron el proyecto de Legends y cuando lo ves no dudamos ni un segundo para hacer lo que hiciera falta para acompañar a Marcelo en este camino, en conocer la experiencia y ayudar en su trayectoria internacional", destacó Mayo.