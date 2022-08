Monchi: "No es un grupo para estar satisfechos ni contentos, pero hay que intentar ser positivo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Al estar en los bombos de la 'Champions League' difícilmente te pueden tocar rivales asequibles, pero probablemente nuestro grupo sea de los más complicados", analizó Monchi, en declaraciones a los medios del club.

"El City eleva su nivel con el fichaje de Haaland, el Dortmund mantiene el bloque y lo han sustituido con Modeste. El Copenhague puede parecer la Cenicienta pero ayer eliminó al campeón de Turquía, alterna físico con técnica y va a ser complicado", comentó.

"No es un grupo para estar satisfechos ni contentos, pero hay que intentar ser positivo para intentar clasificarnos entre los dos primeros. Después de tantos años consecutivos en Europa casi no hay rival que no conozcamos. Ahora nos estrenamos con el Copenhague. Hay que afrontarlo con positivismo, moral y ánimo que siempre suele tener el Sevilla para intentar dar todo de cara a estar en los octavos de final", continuó.

Preguntado por el calendario de esta campaña, muy apretado por el Mundial de Catar, recordó que habrá "menos descanso y eso va a afectar". "Una vez que esto arranque tras el FC Barcelona va a ser una vorágine absoluta, pero para eso están las plantillas, para poder alternar y rotar y afrontarlo todo con garantías", dijo.

Por último, Monchi finalizó hablando sobre el cierre del mercado: "Ya lo dijo el presidente este miércoles, siempre estamos atentos al mercado hasta el 31 de agosto. Tenemos 24 licencias, una solo libre para adquirir. Estamos trabajando en distintos escenarios para poder seguir mejorando al equipo", finalizó.