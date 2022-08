Tenis.-Tenis/US Nadal y Alcaraz se verían en semifinales del US Open

El balear tendrá un camino para crecer en busca de su 23º 'grande'

Dura reválida para Badosa y Muguruza

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal debutará contra el australiano Rinky Hijikata en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada que empieza este lunes en Nueva York, tras un sorteo este jueves en el que no estuvo Novak Djokovic y en el que comparte cuadro con su compatriota Carlos Alcaraz.

Nadal, que cayó en su debut en el Masters 1.000 de Cincinnati, salió bien parado de un sorteo que no le deja importantes huesos de inicio para aprovechar los primeros partidos como rodaje. El balear apenas ha podido competir, mimando una última lesión en el abdomen.

El campeón de 22 'grandes' se retiró antes de su semifinal en Wimbledon y reapareció en 'Cincy' con derrota. A Nadal le podrían aparecer en su camino en el Abierto de Estados Unidos, por ranking, Fabio Fognini, Miomir Kecmanovic, Diego Schwartzman, Cameron Norrie y Denis Shapovalov.

El choque de semifinales sería ante un Alcaraz que el año pasado llegó a cuartos en la Gran Manzana. El murciano tendrá un camino más exigente desde su debut con el argentino Sebas Báez, Federico Coria, Borna Coric, Dan Evans o Jannik Sinner. Al otro lado del cuadro, como número uno del mundo, está el ruso Daniil Medvedev.

El vigente campeón pone en juego el ranking con cinco jugadores con opciones de salir como número uno de Nueva York. El mejor situado de hecho es Nadal, ya que el balear no defiende ningún punto por su ausencia el pasado curso en el US Open. El sorteo masculino estuvo marcado por la no presencia de Djokovic, quien poco antes anunció su baja en el torneo, tras no lograr un permiso para acceder a Estados Unidos sin estar vacunado contra el coronavirus.

En cuanto a los españoles, Roberto Bautista debutará contra el estadounidense Jeffrey Wolf; Pablo Carreño-Dominic Thiem; Alejandro Davidovich-Yoshihito Nishioka; Pablo Andújar-Tomás Etcheverry; Bernabé Zapata-Tommy Paul; Jaume Munar contra Roberto Carballés y Pedro Martínez y Albert Ramos, contra rivales de la previa.

Por otro lado, en el circuito WTA, la estadounidense Serena Williams quedó emparejada en primera ronda contra la montenegrina Danka Kovinic, pendiente todo su país y el mundo del deporte de su posible adiós al tenis. Mientras, la española Garbiñe Muguruza comparte cuadro con la número uno del mundo Iga Swiatek.

La 'hispano-venezolana', que sigue inmersa en una mala temporada, debutará con la danesa Clara Tauson. Mientras, Paula Badosa, también en busca de recuperar su mejor versión, hará su estreno contra la ucraniana Lesia Tsurenko y tendrá poco respiro a su vez antes de encontrar dura oposición con Azarenka, Bencic o Pliskova Raducanu.

Mientras, las también españolas Sara Sorribes y Nuria Párrizas debutarán en el último 'grande' del año ante un rival de la previa y la tenista húngara Dalma Galfi, respectivamente.