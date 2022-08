El Gobierno condiciona todo diálogo con el PP a que cumpla con la Constitución y renueve el CGPJ

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha acusado al PP de llevar a cabo una oposición "frentista, negacionista y obstruccionista", y a partir de ahora condiciona todo diálogo con los de Alberto Núñez Feijóo a que se cumpla el acuerdo firmado por el anterior equipo 'popular' y se proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaraciones a Europa Press Televisión, Pilar Alegría ha indicado que el voto del PP en contra del decreto de medidas de ahorro energético confirma esa "oposición negacionista y obstruccionista": "No se toman en serio a la gente de este país", ha señalando, recordando que esa norma ha sido convalidada por amplia mayoría y que recoge "importantes medidas" para la clase media, los trabajadores y los jóvenes".

"El PP y la ultraderecha votaron en contra, pero no votaron en contra de este gobierno, sino de la ciudadanía --apostilla--. Es algo absolutamente inaudito. En sus escaños existen más botones que el 'no' que utilizan reiteradamente. Hacer de bandera el 'No' es hacer antipolítica y así no se construye este país".

Según ha explicado, esta legislatura no ha estado "exenta de dificultades", pero aún así el Gobierno ha podido aprobar más de 160 propuestas normativas en el Congreso practicando el diálogo con los agentes sociales y los partidos políticos.

EL PP DA LA ESPALDA AL DIÁLOGO, TAMBIÉN FEIJÓO

A su juicio, "el único partido que en reiteradas ocasiones ha dado la espalda al diálogo es el PP": "Lo han hecho todos sus últimos dirigentes, y también el último en llegar, el señor Feijóo", ha aseverado.

Pilar Alegría sostiene que, "desde el primer momento, el PP se ha instalado en la oposición de derribo" y "lleva diciendo auténticas barbaridades del presidente del Gobierno desde el primer día". En su opinión, desde la llegada de Núñez Feijóo a la sede de Génova los 'populares' han seguido dando la espalda al diálogo y han mantenido esa "oposición frentista".

En ese contexto, ha recordado el acuerdo que la dirección de Pablo Casado firmó con el Gobierno para renovar el Poder Judicial, un texto del que se desvincula el equipò de Feijóo: Un partido político que se supone debería tener responsabilidad, se niega a cumplir la Constitución y lleva más de 1.350 días practicando la insumisión constitucional", denuncia.

Así las cosas, ha querido dejar claro que el diálogo con el PP está condicionado a que se proceda de una vez a renovar el CGPJ. "Si quieren dialogar, que cumplan con lo firmado, que cumplan con la Constitución y, a partir de ahí, todo el diálogo que sea necesario --ha afirmado--. Si cumplen lo acordado y renuevan con el CGPJ, podremos tener todo el diálogo"·.

Y da a entender que no espera nada de las propuestas del PP de ahorro energético porque de Feijóo "sólo se sabe que planteó reducir los aires acondicionados y la calefacción, e incluso cuando era presidente de la Xunta proponía normas de ahorro energético casi similares a las aprobadas por el Gobierno". "Las mismas medidas que él ha votado en contra".