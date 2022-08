IMSS presenta en Palenque, Chiapas a ELSSA, el programa para mejorar salud de trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), gobiernos estatales de la región sur-sureste y representantes del gobierno federal anunciaron en la Estación del Tren Maya de Palenque, Chiapas, la implementación del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA) para el sector turismo, enfocado a reforzar la salud preventiva y detectar oportunamente padecimientos crónicos.

El magno evento fue encabezado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien señaló que el programa ELSSA trata de transformar el espacio de trabajo a un entorno saludable, con alimentos adecuados, salas de ejercicio, entre otros; y está basado en recuperar la confianza en los empresarios y trabajadores, para mejorar la salud de las personas.

“Una pandemia no significa que se acaba, pues hay otro tipo de enfermedades. Ahora depende de escribir una nueva historia de cambiar el rumbo, para que conviva la productividad de las empresas y el bienestar de los trabajadores, y de eso se tratan los entornos saludables. ELSSA es trabajo digno, pues hay evidencia de sobra sobre el impacto positivo que tiene la salud de los trabajadores en su desarrollo”, comentó.

“Otros tal vez quieran detener el destino del Tren Maya, pero el empuje que se le ha dado de parte del Gobierno Federal lo hace posible. A esa firme voluntad del Presidente se suman otras, pues son acciones en la pandemia como el proceso de vacunación para no detener la reactivación económica”, estimó.

Zoé Robledo durante la presentación de ELSSA en Palenque, Chiapas. Cortesía: IMSS

“De eso se trata ELSSA, de eso de trata los Entornos Laborales Seguros y Saludables, una respuesta del IMSS a ese momento, a ese mundo postCOVID, con sus cuatro ejes que ya han sido aquí señalados, mejor salud y el bienestar de las personas trabajadoras, para evitar accidentes de trabajo y adoptar estilos de vida más saludables”, detalló.

“En segundo lugar, prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo psicosocial. En tercer punto, mejorar la productividad de las empresas, considerando que el mayor activo, como aquí se ha dicho, son justamente sus trabajadoras y trabajadores. Y el cuarto punto, disminuir la tasa de demanda por incapacidades, consultas, hospitalizaciones, así como otros efectos que genera no apostarle a lo preventivo”, destacó.

“ELSSA, pues, al final es trabajo digno. Hay evidencia de sobra sobre el efecto positivo que tiene en la salud de los trabajadores, en la productividad de las empresas. ELSSA es comunidad. Las relaciones laborales son relaciones a veces casi hasta familiares y cuando entre las personas que trabajan juntas y juntos se animan a comer mejor, se animan a ser más deporte, se animan a hacerse auto chequeos y evaluaciones entonces los cambios de hábitos se adoptan de manera más permanente y logramos esa escala social que buscamos”, aseveró.

“ELSSA es transformar el espacio de trabajo en un espacio de ejercicio de derechos sociales: comedores saludables, salas de lactancia, oferta cultural y deportiva” agregó.

El director del IMSS reveló que muchas personas se han acercado a cuestionarle ¿por qué nombrar ELSSA a esta nuevo programa? por lo que el simplemente les contesta: “la palabra está basada en la confianza de los trabajadores”.

“También lo quiero decir, porque cuando le decidimos poner ELSSA, alguien me decía cuando le ponemos nombre que hace alusión a un nombre propio, a una mujer, pues, algunos pueden acordarse de “Lolita” y de “Dolores”, la del SAT, pero ELSSA no es así, no llega a cobrar, ni llega a imponer, ni mucho menos, no es con amenazas, no es con inspecciones, no es multas, está basado en una cosa que hay que recuperar: la confianza. La confianza en el gobierno, la confianza en los empresarios y desde luego, la confianza permanente en las y los trabajadores”.

“Y esa palabra que la pronunciamos de manera muy fácil, fue fundamental para poder llegar hoy a este lugar, la confianza fue la base de todas las decisiones económicas que tomó el presidente López Obrador para disminuir los efectos negativos de la pandemia”.

En ese mismo contexto, Robledo Aburto comentó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio ha realizado grandes acciones para seguir desarrollando el país, una de ellas, es priorizar la reactivación económica, pues cuando se creó el comité de la nueva normalidad se tuvo como prioridad la confianza con el sector empresarial.

Asimismo, se refirió al Tren Maya y aseguró que, si bien en otros países se suspendieron las grandes obras de infraestructura, en México no; a pesar de la pandemia por COVID-19, se priorizó el desarrollo del sureste del país.

El programa ELSSA busca prevenir factores de riesgo psicosociales y ergonómicos, así como enfermedades crónico-degenerativas, accidentes y enfermedades de trabajo, además de disminuir la tasa de demanda por incapacidades, consultas u hospitalizaciones y defunciones relacionadas con enfermedades o accidentes prevenibles.

Además, el programa busca mejorar la productividad, considerando que el mayor activo de las empresas son sus trabajadores. En este tenor, los incentivos son la probable disminución de la prima de riesgos, ahorros en consultorías especializadas, premio anual del programa y participación en el Congreso Internacional ELSSA.

Al finalizar el acto efectuado este sábado en la estación del tren maya ubicado en Palenque, se llevó a cabo a la firma del Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de las Personas Trabajadoras.

El documento fue firmado por la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar; los gobernadores de Campeche y Quintana Roo, Layda Sansores y Carlos Joaquín González, respectivamente; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, y como testigos de honor, el director general del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.

“Yo veo a ELSSA, como esa posibilidad de vivir mejor, que hayan mejores servicios médicos, mayor atención social y por qué no, una mejor economía para todas y para todos, mejores salarios, mejor salud y también mayor educación para todas y todos los pueblos”, comentó el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.