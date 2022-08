La Mars regresa la escuela para estudiar literatura y presume éxito de su OnlyFans

Durante la pandemia se hizo viral un video de Marcela Aguirre, mejor conocida como La Mars, en el que hablaba de los huecos que tiene el sistema educativo en México, por lo que el inicio de su carrera mediática comenzó y decidió abandonar la escuela y enfocarse en la creación de contenido en plataformas de internet.

Sumado a esto, en febrero pasado se dio a conocer que La Mars abrió una cuenta de OnlyFans, por lo que a los 20 años logró tener otro realce en los medios de comunicación.

Esta semana, La Mars anunció que regresó a la escuela para estudiar literatura en el programa de radio La Caminera, de Exa FM, conducido por Fran Hevia, Tania Rincón y Fer Gay.

Marcela aseguró que “Me preguntaron hace rato en qué gastaba mi dinero y les dije que lo estaba gastando en un chisme: mi chisme es mi colegiatura. Estoy estudiando literatura, ahora soy una estudiante”.

“No sé si les estoy cerrando la boca o si se las estoy abriendo, porque creo que muchas personas me van a preguntar: ‘¿Qué no estabas en contra del sistema? ¿Ahora estás regresando a él?’, pero sí”, dijo La Mars.

Sin dar detalles de la institución en donde estudia, platicó de cómo descubrió que le gustaba leer, “Desde que empecé OnlyFans tenía mucho tiempo libre, y cuando te llega un éxito tan repentino necesitas mantenerte ocupado porque si no te vuelves loco. Tuve muchos meses de ‘Ya cumplí todos mis sueños, ya no sé qué hacer’ y la forma en la que me mantuve ocupada fue leyendo y jugando ajedrez.

El año pasado leí 52 libros, este año le estoy tirando a 70. Fue a través de esto que descubrí que quiero aprender todo lo que hay que aprender sobre literatura”, dijo la inluencer.

¿Cómo terminé la prepa?

La Mars dijo que “hice un Ceneval para un video, mi objetivo era decir ‘El sistema está tan de la ve… que puedes pasar la prepa con un examen’ y saqué 8.3. Tenía 17 cuando lo hice”.

Only fans

Inició su cuenta de Instagram en septiembre del 2020.

A finales de año llegó a 100 mil seguidores.

Pensó que ‘si tan solo el uno por ciento de ellos’ se suscribía a su OnlyFans, tendría una buena inversión de dinero en poco tiempo y de manera fácil.

“El otro día estaba sacando cuentas: mis pies pagan el 50 por ciento de mi renta”, agregó la influencer.

