(Crónica) Almería y Mallorca mejoran su autoestima a costa de Sevilla y Rayo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Almería sorprendió (2-1) este sábado al Sevilla con una gran y merecida victoria en la tercera jornada de LaLiga Santander, la cual dejó también el triunfo significativo del Mallorca en Vallecas (0-2) y la victoria de la Real Sociedad en Elche (0-1).

El Sevilla no termina de enderezar el rumbo y no parece el equipo que el año pasado peleó por la Liga hasta las últimas jornadas. Los nombres son muchos los mismos, pero el equipo de Julen Lopetegui, en zona baja con un 1 de 9 puntos, no funciona y no tiene pegada.

El conjunto almeriense tiene un filón con Ramazani y el ya conocido de Sadiq, aunque el nigeriano parece tener cada vez más novias para salir del club en la recta final del mercado. Lamela fue quien más ocasiones perdonó en los visitantes, mérito también de Fernando bajo palos. Algo más cómodo el Sevilla tras la presión local, el equipo de Lopetegui encontró el 0-1 en un buen centro de Alex Telles que mandó a la red Oliver Torres de cabeza.

Entre Papu Gómez, Rafa Mir, Ocampos, el peligro se intuía. Sin embargo, antes del descanso, en una indecisión entre centrales, Ramazani puso la directa hacia el 1-1. Con la confianza por los suelos, el Sevilla perdió presencia en la reanudación, superado en el centro del campo, y con Sadiq dando un recital, hasta desquitarse de lo perdonado con el 2-1 en el minuto 55.

El Almería tuvo la goleada mientras el Sevilla se acercó por primera vez a la meta rival en el 80'. Fernando no bajó la guardia y, en el quiero y no puedo de Isco, murió el equipo de Champions ante un recién ascendido que tiene la fórmula aunque puede que se la quiten en la semana final de mercado.

Además, la Real retomó de inmediato el sabor de la victoria con un trabajado encuentro ante un Elche que lleva un gol en tres partidos y solo un punto también. Con la urgencia de ir al mercado por la salida, millonaria eso sí, de Isak, Imanol Alguacil confirmó que Brais Méndez apunta a buen fichaje este año.

El ex del Celta hizo el tanto de la victoria con mucha calidad y definición, como hacía antes Isak, a los 20 minutos. En el minuto 35, la Real perdonó el 0-2 desde el punto de penalti con Merino. El Elche no estuvo firme atrás pero no salió del partido gracias a Collado, la buena noticia del mercado ilicitano para Francisco.

La reanudación fue también del jugador cedido por el Barça pero la Real se fue haciendo poco a poco con la situación. Los cambios sentaron mejor a los vascos, en una victoria parecida a la del Cádiz y seis puntos para los de Alguacil, mientras se buscan refuerzos.

EL MALLORCA ASALTA VALLECAS

Mientras, el Rayo falló en su ansiado estreno como local, en la tercera jornada, ante un Mallorca que se defendió con autoridad y tuvo el acierto para sumar su primer triunfo. Kang-in Lee fue MVP del partido con su recital en la segunda parte y el 0-2 que enseñó la senda del triunfo a los de Javier Aguirre.

El Rayo regaló atrás y el Mallorca se lo hizo pagar, y además no tuvo presencia ofensiva el equipo local, con apenas un lanzamiento a puerta. El robo de Dani Rodríguez dejó el 0-1 de Muriqi a los 13 minutos, obligando a la reacción a los de Iraola. El Rayo acumuló gente arriba pero no fue capaz de sacar un disparo.

El desquicie local se multiplicó cuando de un saque de portería y un mal despeje hacía atrás de Balliu, Lee aprovechó para hacer el 0-2 con gran calidad. El Rayo pierde de golpe las buenas sensaciones de su arranque, tanto atrás como arriba, y el Mallorca suma su primer triunfo en uno de los campos exigentes del pasado curso.