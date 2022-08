Kazajistán suspende las exportaciones de sus productos militares

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Smailov, en una reunión de la Comisión sobre Asuntos de la Industria de Defensa, han aprobado la propuesta del ministerio de Industria "de suspender la exportación de armas, equipo militar y productos con fines militares hasta finales de agosto de 2023", reza el comunicado del Gobierno.

Según la misiva, los miembros de la Comisión han apoyado esta propuesta económica. Sin embargo, no se han proporcionado más detalles sobre el motivo de dicha medida.

La exrepública soviética, vecina y aliada de Rusia, ha evitado tomar partido en el conflicto de Ucrania, mientras que ha pedido la resolución pacífica. El presidente kazajo, Kasim Jomart Tokayev, instó a Moscú y Kiev a dialogar para poner fin al conflicto, al tiempo que ofreció su país como mediador de las conversaciones.

"El conflicto entre Rusia y Ucrania no tiene nada que ver con Kazajistán. No apoyamos a ninguna de las partes. No puede haber dudas al respeto", dijo el viceministro de Defensa kazajo, Sultán Kamaletdinov, según recogió el portal de noticias Tengrinews.