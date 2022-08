Tenis.-Tenis/US (Previa) El tenista español Rafa Nadal, a reconquistar Nueva York y el número uno

El español, más favorito sin Djokovic

Dura reválida para Badosa y Muguruza en un US Open que despide a Serena Williams

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal afronta desde este martes el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada, con la ambición de una temporada para enmarcar, a pesar de los contratiempos físicos, y la opción de sumar el 23º 'grande' y volver a ser número uno del mundo.

Nadal regresa a Nueva York tres años después de su última presencia, una que recordará toda la vida porque ganó el torneo con una épica remontada sobre el ruso Daniil Medvedev. Al de Manacor le ha perseguido el infortunio en varias ocasiones en su larga carrera, pero sigue dando muestras de un espíritu indomable y trabajador.

El campeón de 22 'grandes' lleva una pila de episodios épicos, cada vez más por las complicaciones y sus 36 años. En la 'Gran Manzana' el reto es alto, ya que el español llega sin apenas rodaje, con una derrota en su estreno en Cincinnati desde que se retirara antes de la semifinal de Wimbledon por una lesión en el abdomen.

El campeón de Australia y Roland Garros, en uno volviendo de seis meses y en otro con el pie dormido por su lesión crónica, no pudo pelear por la gloria en Londres por ese abdomen que ha tenido que cuidar, muy delicado por su importancia en el saque. A 'Cincy' llegó justo y Borna Coric, futuro campeón, le apeó en segunda ronda.

Para Flushing Meadows, el balear llega con más y mejores entrenamientos y, además, tuvo un sorteo amable que le debería permitir avanzar rondas y lograr rodaje de competición. Nadal debutará el martes contra el australiano Rinky Hijikata, y podría medirse, por ranking, con Fabio Fognini, Miomir Kecmanovic, Diego Schwartzman, Cameron Norrie y Denis Shapovalov.

El último 'grande' tiene además el aliciente de abrir la lucha por el número uno a cinco tenista. El mejor colocado es Nadal, quien no está en la cima desde febrero de 2020, ya que no defiende ningún punto. El propio Medvedev, el griego Stefanos Tsitsipas, el español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud tienen sus opciones.

A Alcaraz, que alcanzó cuartos el año pasado y debutará el martes también ante el argentino Sebas Báez, el US Open le recuerda el camino hacia la gloria de la última temporada, a pesar de encontrar ciertos contratiempos. El murciano se 'ha atascado' en los cuatro títulos en 2022, dejando escapar las finales de Hamburgo y Umag, mientras que la gira previa al US Open fue normalita.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero aún puede conectar el cohete al que ha ido subido muchos meses y dar el golpe 'grande' que no le salió en París ni Londres. La representación española la completan Pablo Carreño, Roberto Bautista, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar, Albert Ramos, Bernabé Zapata, Pedro Martínez, Jaume Munar, Roberto Carballés y Fernando Verdasco.

Quien no estará será Novak Djokvovic después de no lograr permiso de Estados Unidos para entrar en el país sin estar vacunado contra el coronavirus. El serbio no da su brazo a torcer, pero tampoco las autoridades, con lo que no podrá optar a su 22º 'grande', aunque evita el episodio de la deportación de Australia.

BADOSA Y MUGURUZA BUSCAN LA INSPIRACIÓN

En el cuadro femenino, el US Open tiene sus ojos sobre Serena Williams, quien debutará el martes contra la montenegrina Danka Kovinic. La campeona de 23 'grandes' anunció su retirada después del Abierto de su país. Para el martes también estarán dos nombres importantes para el tenis español en busca de resurgir.

Muguruza, que sigue inmersa en una mala temporada, debutará con la danesa Clara Tauson con la idea de mejorar y demostrar que es la vigente Maestra de la WTA y quiere seguir compitiendo. La hispano-venezolana lleva muy pocas victorias este curso y el sorteo le deparó un camino difícil para superar su techo de octavos de final.

Mientras, Badosa, nativa neoyorquina, juega solo por quinta vez el cuadro principal del US Open y con solo un partido ganado. La catalana intenta dejar atrás la presión y encontrar su juego, el cual le llevó hasta el número dos del mundo este 2022. Las también españolas Sara Sorribes y Nuria Párrizas debutarán este lunes contra la eslovaca Viktoria Kuzmova y la húngara Dalma Galfi.