Dani de la Orden dirige 'El Test': "El dinero limita y dependemos exclusivamente del tamaño de nuestro bolsillo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Protagonizada por Miren Ibarguren, Alberto San Juan, Carlos Santos y Blanca Suárez, esta cinta basada en la obra de teatro homónima de Jordi Vallejo, la cinta aúna economía y comedia para reflejar la situación actual de muchas "familias de bien que, de pronto, a causa de un negocio fallido o la crisis, se encuentran con que ya no lo son".

"Mi personaje (Paula) y el de Carlos Santos (Héctor) son una pareja que no lo está pasando bien económicamente y que no tiene el futuro muy claro precisamente porque no pueden montar un negocio ni acceder a un crédito, tienen una hija y no pueden tener más por la situación económica... Creo que corresponde mucho a la época que estamos viviendo: no suben los sueldos, pero suben los precios", defiende en una entrevista concedida a Europa Press Ibarguren, quien interpreta a "una chica de izquierdas a la que no le importa el dinero" cuyas convicciones tilda de "admirables".

Este matrimonio ahogado en deudas comienza a tambalearse cuando su amigo rico de la universidad, Toni, les formula la pregunta que podría dar un vuelco a sus vidas. Lo que empieza como un mero juego y una suposición, pronto irá revelando las verdaderas personalidades y los pensamientos más profundos de los protagonistas, obligados a ponerle precio a sus principios.

https://www.youtube.com/watch?v=Xq74hi4H7Ws

"No hay que perder de vista que uno de los grandes pilares en los que se basa nuestra sociedad es la economía. No sé cuál es el precio o la línea a cruzar, pero todos tenemos una", asegura Suárez, quien da vida a Berta, una psicóloga de éxito que, además de dar con el controvertido test, esconde un enorme secreto.

LOS QUE SUFREN "DE VERDAD"

Para el cineasta, "siempre es el momento para mezclar economía y comedia" ya que, sea cuál sea la tónica actual, "el dinero limita y dependemos exclusivamente del tamaño de nuestro bolsillo": "En el contexto de ahora hay muchas familias que están sufriendo de verdad, ya no por llegar a fin de mes, sino por decidir si ponen tantas horas de luz en casa o si ponen un ventilador o no por el ahorro energético".

Precisamente, para combatir "la volatilidad de nuestras convicciones" y todas esas ansiedades económicas, Suárez propone recurrir al cine y al humor: "Está bien que todos cuando salgamos a la calle queramos evadirnos de todas estas cosas y tenemos la opción de ir a ver una película como esta que nos haga pasar un buen rato".

A la hora de contestar al gran dilema del filme, Ibarguren y Suárez lo tienen claro, escogerían el millón dentro de diez años. "Pero no me lo preguntes más veces... Que igual te digo la verdad", ríen ambas. El director tampoco se lo piensa dos veces: "Hace tres años elegiría un millón, pero ahora, viendo cómo cambia el mundo que un día te viene una pandemia, otro un volcán y otro una guerra... cojo los 100.000 euros para, primero comer paella con los amigos, después irme a un hotel con la pareja y luego ya hablamos".