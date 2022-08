Estados Álex Corretja: "Serena Williams merece salir a lo grande pase lo que pase en el US Open"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Pienso que Serena (Williams) merece salir a lo grande pase lo que pase en el US Open y ser considerada como, si no la más grande, una de las más grandes, y que la central se vuelque", declaró Corretja, que será comentarista del torneo para la cadena Eurosport, en una entrevista a Europa Press.

Corretja espera que "todo el torneo sea una fiesta para ella" en una pista donde ha ganado en seis ocasiones. "Creo que se lo merece, pocas jugadoras vamos a ver en la historia del tenis que hayan marcado tanto una época. Que se retire estando la 100, 200, 500 o 3.800 da igual, lo que ha hecho Serena Williams es una brutalidad", zanjó.

El español asegura que no se debería valorar menos los logros de la estadounidense por el hecho de que no se retire en su mejor momento. "Me parece que lo que ha hecho Serena es prácticamente inigualable, es casi irrepetible. Creo que deberíamos poner en perspectiva lo que ha conseguido, sería injusto que no valoráramos lo que ha hecho, aunque se retire estando más arriba o más abajo", señaló.

"Creo que hemos de tener memoria y tirar hacia atrás, y al final solo vivimos el presente, que eso está muy bien respecto a que no te afecte lo que ha pasado en el pasado, pero creo que la memoria histórica es fundamental para saber de dónde venimos, y no solo en el tenis, sino en la vida en general", afirmó.

De cara al cuadro femenino del US Open, Corretja augura que "como siempre" va a estar "muy abierto". "Vamos a ver cómo son capaces de controlar las emociones y de que la que se vea jugando bien sea capaz de gestionar toda esa situación", añadió.

En este sentido, Corretja ve una situación diferente a la de otros 'grandes' de esta temporada, como Roland Garros, donde Iga Swiatek "llegó con una supremacía exagerada y la supo mantener, que era muy difícil, aquí está todo más abierto".

Además de la polaca, el ahora comentarista destaca como candidata a la rumana Simona Halep, "que ya tiene la experiencia y que ha jugado bien en verano". "Nueva York no acostumbra a ser su mejor torneo, pero a lo mejor este año sí", añadió.

También avisa sobre Coco Gauff, "que viene de jugar Roland Garros muy bien y Nueva York también le gusta"; la estadounidense Jessica Pegula, "a la que también le puede gustar jugar en casa"; o la bielorrusa Aryna Sabalenka, que "es una bomba de jugadora que si coge ritmo va a ser muy peligrosa".

"Y no puedes descartar a Swiatek, aunque haya perdido algunos partidos; lo que no era normal es lo que consiguió en tierra. Veremos cómo lo gestionan, va a ser un torneo abierto. Yo creo que va a ser un torneo como el año pasado, con sorpresas, interesante y muy atractivo", pronosticó.

En cualquier caso, Corretja espera que el US Open femenino sea impredecible, pero no tanto como la temporada pasada, cuando ganó Emma Raducanu tras llegar de la fase previa. "Hay una serie de jugadoras que van a ser más difíciles de ganar que otras, pero me costaría ver que, como el año pasado, una jugadora que esté fuera de las 50 mejores del mundo gane el US Open", concluyó.