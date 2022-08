Portaltic.-Netflix prueba los identificadores públicos en sus juegos de cara a un modo multijugador y tablas clasificatorias

MADRID, 29 (Portaltic/EP)

El desarrollador para móviles Steve Moser ha descubierto esta iniciativa entre los "detalles ocultos" del código de la aplicación de la plataforma de 'streaming', que posteriormente ha publicado en su sitio web The Tape Drive.

Según sus hallazgos, Netflix está probando permitir a sus usuarios crear lo que describe como "un nombre público único para jugar" en la plataforma, que solo admite el uso de letras y números.

Se trata de un 'nick' o pseudónimo distinto del nombre de usuario. Este último no será visible para el resto de jugadores, así como tampoco el icono.

Moser ha adelantado que este identificador personal servirá también para que un usuario pueda enviar una invitación a otro y disfrutar de títulos multijugador en el futuro. También permitirá al jugador comprobar su puntuación en una tabla clasificatoria.

El portavoz de Netflix Kumiko Hidaka ha confirmado a The Verge que la compañía inició el despliegue de estos identificadores de usuario en algunos títulos, como Into the Breach, Bowling Ballers, y Mahjong Solitaire, el mes pasado.

Los identificadores personales llegan al área jugable de la plataforma de 'streaming' después de conocerse que Netflix prepara una plataforma de transmisión de juegos en la nube.

La compañía buscaría así reforzar su apuesta por los videojuegos pese a que solo un 1 por ciento de su base total de suscriptores los disfrutan, según datos recientes recopilados por Apptopia y publicados por CNBC.