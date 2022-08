Revisarán mochilas en escuelas de la CDMX... solo con autorización de los padres

Ante el regreso a clases de un millón 829 mil alumnos y cerca de 55 mil maestras y maestros de educación básica en la Ciudad de México, para evitar el ingreso de armas de fuego o algún otro objeto peligroso a las escuelas se implementará el mecanismo “Presentación de Mochila”, el cual es una revisión absolutamente voluntaria con la autorización de los padres de familia.

Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, informó que el programa “Mochila Segura” ya no existe, dijo que en la guía operativa de las escuelas de la capital hay un mecanismo alternativo que se llama “Presentación de Mochila”.

“Mochila Segura ya no existe, hay un mecanismo muy importante alternativo, y algo que es fundamental es que nosotros tratamos de darle la mayor seguridad a las niñas y a los niños, lo hacemos con las herramientas institucionales que tenemos. La única herramienta que nos queda para evitar el acceso de armas o de cualquier otro tipo de elementos que pudieran ser nocivos y pernicioso para las niñas y los niños es la presentación de mochila”, indicó.

Durante su participación en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el operativo para el regreso a clases del ciclo escolar 2022-2023 en la Ciudad de México, en la que participaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaria de Movilidad.

El titular de la Autoridad Educativa Federal afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital no tiene participación en este mecanismo, solo interviene cuando se encuentra algún objeto peligroso (una arma).

“Es el único mecanismo que nos queda para hacerlo, y la verdad es quienes están en contra de estos mecanismos pues nunca han podido acreditar que no hacerlo sea mejor que hacerlo. Las maestras y los maestros de la Ciudad de México estamos muy preocupados y muy comprometidos para que no hay armas en las escuelas. Las armas están en las casas y el único mecanismo que tenemos para evitar que haya armas en las escuelas es la Presentación de Mochila. Pero ya no hay Mochila Segura”, puntualizó.

Cabe recordar que en el 21 de febrero de 2022, tras el incidente que ocurrió en la Secundaria Diurna 79 “República de Chile”, donde un menor llevó un arma de fuego que se le disparó accidentalmente, el operativo Mochila Segura ya no se realiza porque existe una recomendación parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional el programa ya que se ejecutaba de manera arbitraria y sin reglas claras, además de que transgrede los derechos de privacidad e intimidad de los alumnos.

