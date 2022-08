Albert Serra estrena 'Pacifiction': "No conozco a ningún actor que me interese para rodar en castellano"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Primer problema, los actores, porque no conozco a ninguno que me interese. Si fuera una película pequeña con actores o no actores catalanes amigos míos, pues quizás sí en catalán. Pero en castellano no conozco a tanta gente, no vivo en Madrid...", ha explicado en una entrevista con Europa Press el cineasta.

Serra fue el único representante español a competición de la pasada edición del Festival de Cannes con 'Pacifiction', una historia sobre las dificultades de un Alto Comisionado del Estado Francés --interpretado por Benoît Magimel-- para mantener la seguridad en una isla de la Polinesia francesa.

El director catalán reconoce que, pese a que sus "compañeros de viaje" no son los del cine español, hay algo "reconocible" en sus películas. "Son bastantes tensas y españolas, no de cine español pero sí de espíritu abierto y alocado. No sabría decir de qué tipo de cine es, pero sí tiene más espíritu español que todas esas películas españolas inanes que pretenden emular al cine francés", ha señalado.

"Yo voy aparte y, si la gente prefiere encuadrarme en los éxitos del cine español, es su problema. Solo pienso en lo que yo hago e, inevitablemente, la industria y el talento de mis películas es española, pero la financiación es de Francia. Y en cuanto al resultado, ¿qué tiene de cine español?", se ha cuestionado.

Serra ha explicado que el rodaje en la Polinesia francesa ha sido "caótico, como todos" los suyos. "Pero es lo que a mí me gusta, el caos es una forma de mantener la inocencia viva porque nadie puede estar en su zona de confort", ha resaltado.

De hecho, ha incidido en su labor con los actores, recordando además cómo el rodaje se complicó cuando los primeros días decidió cambiar a la protagonista porque se dio "cuenta de que no servía". "Si no estás encima, los actores estarían todo el tiempo ejerciendo control sobre su propia imagen y así no saldrá nada brillante, sino algo que solo responda a su poca imaginación", ha ironizado.

Su forma de trabajar permite la improvisación, aunque siempre con guiones "cerrados y que mantienen la idea principal". "Es un placer, el guion lo escribo yo y eso te da mucha autoridad, ya que como la gente hoy es incapaz de escribir dos frases porque son medio analfabetos...Si eres un escritor de libros hoy en día ya eres un titán", ha lamentado.

LA AMENAZA NUCLEAR

"Lo que no entiende la gente es que cualquier cosa que yo hago es una búsqueda formal y el tema, mágicamente, se mezcla con esto. Pero como lo importante es lo formal, por eso toda mis películas tienen esa ambigüedad y falta de concreción ideológica. Pero es que yo trabajo con dos montadores durante meses y nadie se plantea si lo que se dice tiene tal significado o es políticamente correcto", ha añadido.

Para Serra, hay una "lógica interna" en sus películas que termina siendo similar a algo "como escribir un libro de poesía". Así, en el caso de 'Pacifiction', surgen numerosas ideas del "mundo de hoy", desde "la paranoia al reverso del paraíso, pasando por la frialdad de un poder cada vez más incomprensible".

También ha coincidido que el momento actual que se vive de amenaza nuclear se vea reflejado en uno de los temas de su largometraje. "Bueno, era una excusa para hablar de otras cosas, pero es que lo nuclear nunca se fue, siempre estuvo allí, porque aunque lo olvides no quiere decir que haya desaparecido", ha concluido.