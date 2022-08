Bolsonaro insiste en sus acusaciones contra Boric y cuestiona la reforma constitucional en Chile

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Durante el debate electoral del domingo, Bolsonaro cargó contra su principal rival, Luiz Inácio Lula da Silva, equiparándolo con otros líderes de izquierda de América Latina y, en su repaso, acusó a Boric de quemar el metro de la capital chilena en el marco del conocido como 'estallido social' en 2019.

El Gobierno chileno respondió convocando al embajador brasileño tras considerar que este tipo de declaraciones son "inaceptables" y pedir a Bolsonaro que, al margen de las diferencias políticas con Boric, no aluda a Chile con fines electoralistas.

Lejos de retractarse, el mandatario brasileño ha insistido este martes durante un acto en Brasilia en que, "fuese una exageración o no", no dijo nada que no fuese verdad, según 'Folha de Sao Paulo'. Y ha ido más allá, cargando contra el proceso constituyente con el que Chile quiere enterrar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

"Es su problema, pero el ciudadano de allí (Boric) tiene el apoyo de alguien aquí en Brasil", ha afirmado Bolsonaro, en alusión a su principal rival en las elecciones de octubre, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.