El jefe paramilitar 'Don Berna' no dejará Justicia y Paz pese a los intentos de la Fiscalía de Colombia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía había pedido su salida de Justicia y Paz, la legislación especial promovida por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe para facilitar la desmovilización de los paramilitares, por ausentarse desde agosto de 2021 de los tribunales donde se presuponía entregaría información sobre el conflicto armado.

Sin embargo, la Sala de Justicia y Paz del Superior de Medellín, sostiene que en base a "las justificaciones" ofrecidas por la defensa de 'Don Berna' para no acudir a esas audiencias, "resulta evidente que la exclusión no es necesaria" por que "no estaría amparada en causal alguna".

Los magistrados han dado por bueno los argumentos de la defensa del antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han alegado factores externos para explicar esas ausencias, entre ellos haber sido trasladado en varias ocasiones de cárcel en Estados Unidos, donde cumple 31 años por narcotráfico.

El tribunal también se ha sumado a la petición de la defensa para que 'Don Berna', a través de la Fiscalía y los ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia, sea trasladado a una prisión hospital donde pueda ser atendido por su precario mal estado de salud, así como salvaguardarle de las amenazas que ha denunciado estar recibiendo por sus intenciones de colaborar con las autoridades colombianas.

No obstante, la Fiscalía todavía puede recurrir el fallo si demuestra que el acusado ha actuado de mala fe al no comparecer ante las audiencias que tenía fijadas, detallan varios medios de comunicación colombianos.

'Don Berna' llegó a ser guerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL), para después pasar a engrosar las filas del Cartel de Medellín, jefe de las AUC, e incluso máximo líder de bandas criminales como La Oficina de Envigado y La Terraza. 'Adolfo Paz', como también es conocido, forma parte de un expediente en el que se recoge la comisión de más de mil delitos, entre ellos los de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición, violaciones, y otros cargos de género.