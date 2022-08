Gattuso: "En los últimos 20 metros debemos jugar mejor"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Este es un partido del que es difícil hablar, pienso no es correcto tener cero puntos de los dos últimos encuentros y le he dicho al equipo que tenemos que continuar y trabajar duro porque jugando de este modo se va lejos", indicó Gattuso en rueda de prensa tras la derrota de este lunes ante el Atlético.

El italiano dejó claro que deben evitar pensar "en la mala suerte" o "en el árbitro". "Tenemos que buscarlo durante los 95 minutos, pero para ganar marcar gol, cuando juegas con el 55-60 por ciento del balón, en los últimos metros debemos jugar mejor, creo que nos falta esto", comentó.

"El equipo ha corrido mucho, siempre presionando arriba y no es fácil, es normal que después pueda venir el cansancio. Tenemos que mejorar y buscar con la misma mentalidad durante 95 minutos", añadió el exjugador.

Gattuso se mostró algo sorprendido por la actuación del colegiado Cuadra Fernández, aunque tiene claro que el gol de Musah está bien anulado porque "era falta". "Pero si se va al VAR tiene que ir siempre, no decide que hoy voy y otro no, o se va o no se va", advirtió.

Sobre la llegada de Cavani, apuntó que deben "trabajar bien" con el uruguayo porque "desde hace tres meses se entrena solo". "Tenemos que entrenarle bien. Seguramente viene para ayudarnos, pero tenemos que ayudarle con el juego y la organización", reflexionó.

El técnico valencianista calificó de "increíble" la cantidad de público que se acercó a Mestalla para animarles "un lunes a las 22.00" y confesó que esperan que el Tottenham dé el visto bueno para que venga Bryan Gil. "Tranquilo en mi pueblo es estar muerto", puntualizó con una sonrisa.

Gattuso confirmó que tras el entrenamiento de este martes tendrá "una reunión" con la directiva del club y que deben "hablar bien" sobre cómo deben quedarse en la delantera porque tienen "la lesión de Hugo Duro", aunque desconoce si Maxi Gómez saldrá.

"Pienso que cuando va a empezar una temporada, el mercado se tiene que cerrar porque hay que pensar en la cabeza de un jugador y cómo se puede entrenar (sin saber su futuro). Ahora los de la Premier juegan otro deporte porque hay una diferencia increíble de dinero", sentenció sobre el cierre del mercado.