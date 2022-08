Alumno de la FES Acatlán encara a Lorenzo Córdova y lo acusa de racista

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, fue confrontado por un alumno de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES Acatlán) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de impartir una conferencia a esa escuela.

La conferencia se llamó “Evolución y desafíos de la democracia mexicana”, al término de ésta, cuando Córdova se tomaba fotografías con algunos asistentes, un joven se acercó para encararlo y recordarle los comentarios racistas que expresó hace tiempo contra de un indígena de Guanajuato.

“Señor Lorenzo Córdova, hay quienes no olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia”.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia.



— Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

Tras los dichos del joven, Córdova Vianello solo dijo que: “Afortunadamente en la UNAM cabemos todos. Tú y yo y todos cabemos” y extendió la mano al alumno identificado como Alejandro Torres.

"Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video", escribió en la descripción del video que compartió en redes sociales.

