Baloncesto.-Scariolo: "Ahora tenemos la presión que nosotros mismos nos ponemos en nuestros hombros"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que sudarnos la competición. Tenemos una situación general en la que sería estúpido centrarnos en el resultado y la comparación con dónde estábamos antes, eso sería muy pobre. Luego cada partido será un escollo duro, empezando por el primero", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra Bulgaria.

Sergio Scariolo comenta que hay que evitar lo sucedido en "otros campeonatos" cuando "no conscientemente o a causa de problemas, el foco estaba más adelante en la necesidad de estar al cien por cien en la forma". "Este es un equipo más joven, podremos tener un poco más de frescura, un poco más de energías y podemos dosificarlas", añadió.

El italiano pone el foco en que desde el primer momento es necesario que acompañe también "el resultado en sí". "La dificultad de poder superar el primer turno es tan consistente que no podemos hacer planteamientos demasiado avanzados, en lo que tenemos que centrarnos es en la forma de competir, de prepararnos y bajar a la cancha siendo nosotros mismos", aseguró.

España llega con "un equipo completamente diferente, con metas diferentes y diferente presión" al Eurobasket, lo que Scariolo considera que "es mejor". "Otras veces teníamos una gran presión desde el día uno que es difícil de gestionar, ahora tenemos la que nosotros mismos ponemos en nuestros hombros", declaró.

"Siete jugadores de 12 nunca han jugado una gran competición, sabemos que puede ser delicado, pero no tenemos miedo y esperamos que haya mucho hambre entre nuestros jóvenes, una gran motivación y que usen este gran escenario para demostrar que pueden competir, dar un paso adelante y demostrar que pueden jugar al nivel de esta competición, algo que no han hecho hasta ahora", sentenció Scariolo.

Además, el italiano tiene claro que la "identidad" del equipo se mantiene porque es algo que trabajan "mucho" "desde las categorías inferiores". "Así que hay mucho trabajo detrás, desde que este grupo de jugadores demostraron cómo se compite al máximo nivel mundial, nosotros tomamos su ejemplo y se lo inculcamos a todos", comentó.

"TENEMOS A JUGADORES PARA HACER LA TRANSICIÓN DEL PASADO AL PRESENTE"

"Afortunadamente, tenemos a jugadores que pueden hacer la transición del pasado con el presente, pero el pasado es un agujero, algo completamente distinto. Nosotros queremos hacer crecer a nuestros jugadores con el mismo estilo, no sólo en valores sino también en su baloncesto. Obviamente, no vamos a pedirle a nadie que aprenda a pasar como Ricky Rubio, pero la idea de buscar al hombre abierto y la forma en la que este equipo ha jugado está siempre ahí", afirmó.

La labor del técnico es que el equipo trate de "maximizar las habilidades y minimizar las debilidades" de la plantilla. "Cada año puedes tener fortalezas en un sitio diferente y tenemos que prepararnos para encontrarnos a algunos 'top' y grandes jugadores, especialmente tiradores de élite. Debemos estar preparados y creo que lo estaremos", destacó.

El primer rival en el camino de España será Bulgaria, un equipo que a Scariolo le preocupa. "Tienen Dee Bost y Sasha Vezenkov, pero seguramente el técnico búlgaro sepa mejor que yo lo que hay detrás, desde fuera podemos ver que es un gran equipo en el 'pick and roll', que encuentra muy bien los espacios y que obliga a los equipos a hacer muchas ayudas, lo que da libertad a estos dos hombres para intentar hacer daño", explicó.

Pase lo que pase en el Eurobasket, Scariolo no cree que vaya a ser algo decisivo. "Esto no termina aquí, nosotros no estamos en una operación de sacar un rendimiento máximo y único en un campeonato, estamos en un proceso de cambio generacional, que por un lado nos quiere ver jugando bien en cada campeonato, pero por otro lado queremos sacar jugadores para ver quién puede competir, en definitiva para poder estar bien en los Juegos Olímpicos, que es el objetivo obvio en este ciclo", concluyó.