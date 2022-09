Entrega Santiago Taboada seguro de desempleo a ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez

Como parte del plan de reactivación económica implementado en Benito Juárez, el alcalde Santiago Taboada encabezó la entrega del apoyo “Seguro de Desempleo”, otorgado por tercer año consecutivo, a vecinas y vecinos que perdieron su trabajo a causa de la pandemia por Covid-19, con el que se beneficiaron 200 benitojuarenses con 5 mil pesos cada uno.

“Este programa nace cuando inicia la pandemia, nosotros hicimos muchos esfuerzos porque, hay que decirlo, cuando este programa sucede es porque algo no se hizo bien… Hoy tendríamos que estar fortaleciendo las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos negocios y este programa precisamente nace por un fracaso del Gobierno Federal en la política económica, porque hoy no debería de haber desempleo en este país, porque nos prometieron otra cosa y más a quienes sí tenían un empleo previo a la pandemia”, destacó el alcalde de Benito Juárez.

Santiago Taboada mencionó que el "Seguro de Desempleo” nace para darle un empujón a quienes no tienen un respaldo económico y así puedan salir adelante. Foto: cortesía.

Santiago Taboada afirmó que este apoyo y otros como “Salario Solidario” son resultado de las decisiones tomadas durante su administración para impulsar la reactivación económica y el empleo, garantizar la seguridad social de los trabajadores y sus familias y rescatar a las pequeñas y medianas empresas sin embargo, dijo, no fue suficiente, de ahí la creación del “Seguro de Desempleo” para darle un empujón a quienes no tienen un respaldo económico y así puedan salir adelante.

“Este gobierno ha tomado decisiones en función de las personas, no de las clientelas políticas. Sé que hemos tenido reducciones presupuestales, prácticamente desde el año 2019 nos han castigado con el presupuesto, yo he tomado la decisión de no cortar este tipo de programas porque ayudan a la economía familiar, este tipo de programas van directo a la mesa de la casa”, subrayó el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, sostuvo que continuará con estos apoyos a la ciudadanía pues es parte fundamental del compromiso social de su administración. Además, indicó que espera que haya una mejora en el presupuesto de la demarcación para ampliar el número de beneficiarios.

“El Gobierno de Benito Juárez ha sido muy sensible y muy empático con las circunstancias económicas del país y este programa no es la diferencia… No solamente se trata de repartir dinero, sino de encontrar estos mecanismos, estas herramientas que realmente beneficien a todos”, apuntó.

Ante la crisis económica, la falta de oportunidades y la inflación que se vive en el país, en la Alcaldía #BenitoJuárez damos un paso hacia delante con la entrega del seguro de desempleo, para apoyar e impulsar la reactivación económica de nuestra Ciudad. pic.twitter.com/Pw7JmFKMah — Santiago Taboada (@STaboadaMx) August 31, 2022

En este sentido, Juan Carlos Ocadio, vecino de la colonia Narvarte Poniente, señaló que estos apoyos representan una gran diferencia en estos momentos de crisis. “Afortunadamente para nosotras las personas que nos hemos quedado sin nuestro empleo pues es un apoyo único, muy bueno, que ahorita solventa varios gastos del hogar. Años atrás la gente diera lo que fuera por recibir tan siquiera la mitad de lo que hoy nos están dando, era muy difícil recibir cualquier tipo de apoyo y hoy, gracias al gobierno, a la alcaldía, podemos tener este tipo de apoyos en beneficio de las personas de la alcaldía”.

Por su parte, Claudia Gaspar, habitante de la colonia Portales, agradeció el apoyo económico recibido por parte de la Alcaldía, el cual usará para el cuidado de su salud. “Realmente me cuesta mucho trabajo encontrar empleo, a mí me es difícil, no cuento con una pierna… estoy muy contenta porque esto me va a ayudar con los medicamentos. Siempre tengo que estar apoyándome de mi familia para que me dé, ahora podré comprarlas con este apoyo”.

Cabe señalar, que las y los vecinos que cumplieron con los lineamientos de este apoyo económico fueron seleccionados a través de convocatorias transparentes y reglas claras.