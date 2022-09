Feijóo advierte de que el Gobierno no tiene legitimidad para conceder el indulto a Griñán

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"El Gobierno no tiene legitimidad para indultar a alguien que fue del PSOE. Y por si queda alguna duda, el Gobierno no ha hablado con nadie, no ha pedido opinión a nadie", ha subrayado Feijóo en una entrevista este jueves en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

El líder de la oposición ha insistido en que él no tiene "ningún interés" en ver Griñán en la cárcel si bien ha matizado que es una decisión exclusiva del Tribunal Supremo de España.

Así, ha dicho que "sería bueno" que los socialistas se pusieran de acuerdo en este asunto ya que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha apelado al Código Ético del partido para descartar su firma por el indulto, mientras que la senadora por Andalucía y también expresidenta de la Junta, Susana Díaz, sí firmó la petición.

"No tengo interés en que Griñán entre en la cárcel, pero si empezamos a ver lo que condena el Tribunal Supremo y en función de la persona condenada se cumple o no su sentencia, estamos poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho", ha zanjado.