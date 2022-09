Irene Paredes: "No hemos pedido la destitución de Vilda, nos consta que habrá cambios"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La capitana de la selección española de fútbol, Irene Paredes, lamentó las "filtraciones" de una "situación nada fácil" dentro del equipo, por verse obligadas a pedir "cambios" para que España progrese pero sin llegar a reclamar la "destitución" de Jorge Vilda, seleccionador nacional.

"Quería aclarar que hoy estamos aquí porque lo hemos pedido, nadie nos ha obligado. Por toda la información que ha salido estos días, queríamos dar nuestra versión de la situación, que no está siendo nada fácil", dijo en rueda de prensa este jueves en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Paredes tomó la palabra en primer lugar, acompañada de las otras capitanas, además de la plantilla en la sala, poco después de la comparecencia de Vilda, en medio de la polémica por el "malestar general" del vestuario. "Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge", afirmó.

"Lo que ha pasado es que las capitanas en representación del grupo hemos transmitido a Jorge y a la Federación el sentir de las jugadoras, nada más. Como capitanas tenemos la obligación de transmitir esa información. Ha habido muchas filtraciones, muchas falsas que no están haciendo bien", añadió.

Paredes explicó que tiene constancia de que su petición ha sido escuchada en forma de cambios. "Tenemos la información de que se va a intentar cambiar la situación para mejorar la situación de la selección, que es el fin común, que la selección como equipo mejore. Se trata de ser valientes, hay que decir las cosas aunque no sean agradables para que cambien. Como capitanas hemos trasladado eso", apuntó, antes de recordar que este mismo viernes hay partido.

"Tenemos un par de partidos ahora muy importantes y que nadie dude del compromiso y profesionalidad de este equipo. Hemos hecho lo que debíamos hacer, que era trasladar la información, y a partir de ahí, centrarnos en jugar y sobre todo ganar mañana", afirmó una Paredes que ve lógico que aparezca como cabecilla por su condición de primera capitana.

España se mide contra Hungría este viernes y el día 6 contra Ucrania dentro de la fase de clasificación para el Mundial, para el cual ya tienen billete. Paredes recordó que ellas no deciden nada, al ser preguntada si ve a Vilda de seleccionador para la gran cita del próximo año. "Lo que me transmite el grupo es que lo que queremos es mejorar como equipo, pero nosotras somos conscientes de que jugamos al fútbol, no decidimos nada más", dijo.

"Nos consta que va a haber modificaciones o que se va a intentar cambiar la situación. Es una situación complicada para todo el equipo. Somos un equipo súper ambicioso y la gente quiere mejorar, queremos mejorar, ganar, y creíamos que había ciertos aspectos internos que se deben cambiar. Es interno y por eso se habla con él, a todos nos hubiese gustado que hubiese quedado dentro, pero se filtraron cosas", terminó.