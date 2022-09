La Policía de Gibraltar detiene a una persona en relación al accidente del buque OS 35

GIBRALTAR, 1 (EUROPA PRESS)

Cabe recordar que este lunes se produjo una colisión entre el buque granelero OS35 con el metanero Adam LG cuando el primero estaba maniobrando para salir de Gibraltar, lo que ha provocado que el primero de ellos se encuentre varado a unos 700 metros frente a Catalan Bay.

El buque cargado con barras de acero, llevaba en el momento de la colisión 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante, ya que estaba saliendo de Gibraltar para dirigirse a Vlissingen en los Países Bajos.

Por su parte, el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado este jueves que al buque OS35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha asegurado.

Ahora, la RGP ha señalado que se ha detenido a una persona relacionada con el accidente marítimo que "ahora se encuentra colaborando con los detectives de la División de Delitos y Servicios de Protección de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police Crime & Protective Services Division), que está a cargo de la investigación del carguero varado".