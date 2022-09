(Previa) El Celta busca la parte alta ante un Cádiz en crisis

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Después de tropezar en sus dos primeros partidos como local, con empate ante el Espanyol y derrota clara ante el Real Madrid, el conjunto gallego aplacó de momento las dudas al sacar los tres puntos la semana pasada en Montilivi, gracias a un gol de un Iago Aspas que ha comenzado acertado la campaña.

Los ánimos no son tan positivos en el equipo cadista, que se plantará en Vigo como colista de la clasificación después de no haber sido capaz no sólo de sumar nada en las tres primeras jornadas, la última saldada con una dura goleada en el Nuevo Mirandilla ante el Athletic Club, sino de no haber visto todavía puerta.

El Celta tratará de aprovechar este mal momento del equipo de Sergio González para dar su primera alegría en casa a su afición y engancharse a la parte más noble de la tabla y cerca de unos puestos europeos por los que quiere pelear esta temporada.

Por su parte, el Cádiz querrá frenar este mal inicio lo antes posible antes de que salten las alarmas y se empiece a cuestionar a su banquillo, repitiendo el triunfo que logró el año pasado y llegar con algo más de alivio a la visita la próxima semana del FC Barcelona.

El técnico argentino Eduardo Coudet parece que repetirá el once con el que batió al Girona, con Carles Pérez como compañero de Aspas arriba ante la baja por lesión del portugués Gonzalo Paciencia, mientras que Sergio González podría hacer algún retoque, con Víctor Chust por Fali en defensa, la entrada de alguno de los nuevos fichajes (Ocampo o Bongonda) y la del pitado Lucas Pérez, suplente ante el Athletic, en la delantera si el gallego se queda definitivamente.

--PROGRAMA DE LA CUARTA JORNADA DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 2.

Celta-Cádiz. Pulido Santana (C.Las Palmas) 21.00.

-Sábado 3.

Mallorca-Girona. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 14.00.

Real Madrid-Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Real Sociedad-Atlético. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Sevilla-FC Barcelona. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 21.00.

-Domingo 4.

Osasuna-Rayo Vallecano. Muñiz Ruiz (C.Asturiano) 14.00.

Athletic Club-Espanyol. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Villarreal-Elche. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30.

Valencia-Getafe. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.

-Lunes 5.

Valladolid-Almería. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.