Tenis.-Tenis/US Medvedev: "No quiero presionar a nadie, pero creo que Nadal también es un gran favorito en el US Open"

NUEVA YORK, 1 (STATS Perform/dpa)

El tenista ruso Daniil Medvedev, actual campeón, no dudó en señalar este miércoles al español Rafa Nadal como "un gran favorito" a la victoria final en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y en el que defiende título.

"En primer lugar, no quiero presionar a nadie, pero creo que Rafa también es un gran favorito. De hecho, me ganó la última vez que jugó aquí contra mí, ganó dos 'Grand Slams'. Creo que Novak (Djokovic) es mejor sobre hierba, pero Rafa no jugó", comentó Medvedev tras su partido en la segunda ronda en Flushing Meadows.

Además, el actual campeón en Nueva York recordó que, "en realidad", el tenista balear, no ha perdido "en un 'Grand Slam' este año". "Se retiró (en la semifinal de Wimbledon contra Nick Kyrgios), que no es lo mismo", añadió.

"En mi opinión, Rafa es grande, llamémoslo así, no quiero decir favorito, gran favorito, pero definitivamente es una gran figura en este torneo. Seguro que hay muchos otros buenos muchachos y estoy feliz de ver mi nombre a veces en las probabilidades o algo así porque pienso que eso es genial y significa que juego un buen tenis. Estar entre los favoritos me da más motivación para intentar hacerlo bien", subrayó Medvedev.