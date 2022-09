Bolsonaro "lamenta" el ataque a Cristina Fernández recordando su propio caso

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dicho "lamentar" el intento de asesinato contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aunque ha aprovechado para apuntar que, cuando a él le apuñalaron en 2018, "hubo gente que se alegró por ahí"

Bolsonaro ha afirmado durante un acto de campaña que ya ha enviado una nota de repulsa por el ataque. "Me alegro de que (el agresor) no supiese manipular un arma. Si no, habría tenido éxito en el intento", ha añadido, según el portal G1.

El mandatario, que no se había pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales como sí han hecho otros homólogos latinoamericanos, ha dicho que hay quien quiere poner "en su cuenta" este incidente.

Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen cuando hacía campaña para las elecciones de 2018, de las que finalmente salió victorioso. El ataque derivó en varias intervenciones quirúrgicas y, para los comicios de octubre de este año, la seguridad en torno a los candidatos se ha reforzado.