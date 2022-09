Carlo Ancelotti: "Hemos evaluado salidas, pero el mercado de entradas estaba cerrado"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Hemos evaluado sobre todo las salidas, pero creo que el mercado de entrada con el fichaje de Tchouameni estaba cerrado. Hemos evaluado algunas situaciones como las de Casemiro, Asensio y después el mercado ha cerrado, esta es la plantilla y estoy muy contento", declaró Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis.

El italiano confirmó que, a pesar de no producirse las salidas de Marco Asensio, Mariano Díaz y Álvaro Odiozola, esto no tiene por qué ser algo negativo. "Cuento con ellos y sé que van a dar un buen nivel. Entre jugar siempre en un equipo que no compite como el Real Madrid en todas las competiciones o jugar menos en el Real Madrid pero siendo importante cada uno tiene su opinión. Creo que es importante el tipo de partidos que voy a jugar y cuando juego, qué hago y qué soy capaz de hacer", añadió.

El preparador madridista tiene claro que "en esta plantilla están todos motivados porque pasa, ha pasado y va a pasar que jugadores que han jugado poco han sido determinantes" y recordó que "el año pasado gran parte del éxito ha sido por los que no han sido titulares, que han entrado y han cambiado la dinámica".

El técnico de Reggiolo especificó que, en el caso de Asensio, el mallorquín "está contento de quedarse". "Conoce bien la plantilla, le conocemos a él, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado mucho a ganar Liga y la Champions y nos va a ayudar mucho. Va a tener sus momentos, sus oportunidades y va a cumplir", explicó.

Acerca de Dani Ceballos, también valoró positivamente su continuidad. "Dani conoce muy bien su papel aquí, sabe que tiene un papel importante y lo queremos mucho, porque sabe que tiene calidad y ha decidido quedarse. Creo que siente cariño y que sabe que nos gusta por el tipo de jugador que es y porque completa una medular con sus características muy buena", destacó.

Otro de los nombres que trató individualmente fue el de Eden Hazard, de quien confirma que "no está 'tocado'" en lo anímico por su poca participación y que "está trabajando bien" a pesar de la falta de oportunidades en los primeros choques. "Como he dicho y tengo que repetir todas las veces, va a tener un papel más importante que el año pasado. Después de tres partidos es difícil decirlo, creo que tendremos que evaluarlo cuando acabe la temporada", zanjó.

El gran fichaje del verano, la única inversión importante del club en términos de traspaso, ha sido el francés Aurelien Tchouameni, que hasta ahora ha jugado en todos los partidos de liga a un nivel que a su entrenador no le ha "sorprendido nada". "Lo conocemos muy bien, un club que ha invertido tanto sobre un jugador es porque lo conocemos muy bien", apuntó.

"Ha demostrado todo lo que esperábamos, estamos trabajando más el aspecto defensivo porque defiende muy bien, pero necesitamos que se acostumbre a las características de los otros jugadores y eso necesita tiempo porque jugar con Modric y Kroos es distinto para él que jugar con Valverde y Camavinga", detalló Ancelotti.

Tchouameni está ocupando el puesto de Carlos Casemiro, donde "por características es el jugador más indicado", aunque el italiano deja claro que ahí ya jugó el año pasado Eduardo Camavinga y que Kroos "es muy fiable en esa posición", por lo que dependerá de cómo quiera el equipo "jugar los partidos".

"Si tienes un partido bien controlado, Kroos nos puede dar mucho más porque es mucho más fino con los pases, porque sabe hacerlo en el tiempo y momento justos, y si tienes un partido menos controlado creo que Tchouameni y Camavinga nos pueden dar más energía. Creo que la plantilla en la medular tiene de todo y que el problema es elegir los tres que van a empezar el partido, pero con los cambios que tenemos podemos cambiar las dinámicas del partido en cualquier momento", señaló.

En esta temporada, muchos jugadores, entre ellos varios 'pesos pesados', están en su recta final contractual, algo que no preocupa a Ancelotti. "Está claro lo que puede pasar con Modric, Kroos, Karim y Nacho, son jugadores que si quieren quedarse se van a quedar hasta el fin de su carrera, ese es el objetivo del club y el suyo", admitió.

"Ahora, hay muchos jugadores que llegan al final de contrato porque los clubes en este momento están más concentrados en su economía y no quieren arriesgar en invertir en el futuro, pero para nuestros veteranos el futuro está bastante claro", agregó el preparador madridista.

"TENEMOS MÁS FAVORITISMO ESTA TEMPORADA POR EL AÑO PASADO"

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después de jugar como visitante los tres primeros partidos del año pasado, algo que le trae a Ancelotti una "buena sensación". "Hemos pasado momentos muy buenos el año pasado y queremos pasar los mismos momentos esta temporada. Empezamos contra un equipo complicado que viene a competir y ojalá salga bien el partido", comentó sobre la visita del Betis.

El técnico explicó que su planteamiento "no cambia" jugando como local o a domicilio porque quieren "mantener el mismo sistema y la misma identidad". "Claro que en casa empujamos un poco más y trataremos de jugar un poco más intenso o agresivo, pero eso no cambia nuestra identidad", afirmó.

En esta liga, el italiano cree que tienen "más favoritismo esta temporada" por lo que hicieron "el año pasado" pero que "cada temporada tiene su dinámica" en lo que se espera que sea "mucho más competida que el año pasado". "Por nuestra parte creo que tenemos menos dudas que en este periodo del año pasado, ha cerrado el mercado y creo que tenemos una plantilla muy buena en todas las posiciones", declaró.

"Cada partido y cada jornada es importante, pero no es determinante en absoluto para nadie. Hay equipos que empiezan mejor, equipos a los que les cuesta más, creo que todos los equipos van a tener un momento de dificultad y lo importante es salir de ese momento bastante rápido", indicó Ancelotti.

Para el entrenador del Real Madrid, el partido de este sábado "es complicado porque el Betis juega muy bien y está con confianza". "Ahora empezamos a jugar cada tres días y necesitamos a toda la plantilla lista para competir y jugar en todas las competiciones", puntualizó.

El italiano habló también sobre la superioridad económica de la Premier League que ha sido muy palpable en este mercado de fichajes. "El objetivo para cada liga, no solo para la española, es tratar de acercarse a esa liga tratando de mejorar la calidad del juego, del ambiente, tener estadio nuevo, evitar la violencia", subrayó el de Reggiolo.

"Creo que la liga inglesa se ha adelantado mucho en este sentido y por la venta de los derechos televisivos ha ganado a las otras grandes ligas porque ha tenido la oportunidad de hacer un buen ambiente, no hay violencia, todos los estadios están llenos, son funcionales y han cogido ventaja, el objetivo de las otras ligas es mejorar estos aspectos sobre todo", concluyó.